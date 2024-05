Peça infantil Memórias de um Pequeno Grande Príncipe: em cartaz no Teatro da UFF - Divulgação/Ascom

Publicado 20/05/2024 12:06

Niterói - A Artecorpo Teatro e Cia transforma em espetáculo o livro “O Pequeno Príncipe” de Antoine Saint Exupéry. Memórias de um Pequeno Grande Príncipe, que estará em cartaz no Teatro da UFF do dia 01 à 16 de Junho (sábados e domingos) às 16h, é uma biografia poética conduzida pelo personagem do Aviador.

Através de suas lembranças o público é convidado a enxergar o mundo com os olhos da

poesia. E, para contar essa história, a dramaturga e diretora Rachel Palmeirim indicou que o protagonista fosse um boneco de manipulação direta, animado por 3 atores durante todo o espetáculo. Nesta adaptação, o Aviador (Alexandre Vollu) é um homem cansado e estressado com seu trabalho e sua vida. Certo dia, sobrevoando o deserto, seu avião sofre uma pane e cai.

Apesar da queda, ele não se machuca. Enquanto tenta reconstruir seu avião surge um menino, cheio de perguntas e questionamentos. O Pequeno Príncipe (voz Rachel Palmeirim) faz o aviador visitar suas memórias mais remotas e profundas, encontrando pedaços de seu passado e percebendo o valor daqueles que cruzaram seu caminho em algum momento de sua vida. O amor adormecido por sua Rosa (Eliana Lugatti), seus encontros com o divino através da Serpente (Cida Palmeirim), a importância de seus amigos na figura da Raposa e o caos que permeia seus pensamentos, através do Guarda-Chaves, são alguns dos instantes retratados no espetáculo, que também possui um trabalho com sombras e máscaras teatrais. A partir dessas recordações materializadas por meio de uma linguagem fantástica e repleta de poesias, o Aviador se transforma e compreende que jamais deveria ter esquecido ou abandonado seu lado sensível, doce e frágil.

O espetáculo possui direção de animação de Marcio Nascimento, trilha sonora original de Renato Badeco e Rafael Tereso e iluminação de Ricardo Lyra Jr. Na produção: Rachel Palmeirim, Cida Palmeirim, Junior Garcia e Séfora Medeiros e na assistência de montagem, Julio Jorge.

SERVIÇO:

Evento: Peça infantil ‘Memórias de um Pequeno Grande Príncipe’

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí

Datas: 01 a 16 de Junho (sábados e domingos)

Horário: 16:00

Duração: 55 minutos

Ingressos: R$ 40,00 / 20,00 (meia)

Contato: (21) 97216-3330