Betina e Cora: bate papo no Mercado MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 20/05/2024 14:43

Niterói - No sábado (25), às 10h, o projeto "Café com Cacau" volta a Niterói, no Bistrô Damasco, no Mercado Municipal. As convidadas para o bate-papo são a atriz Betina Kopp e a filha Cora, de 11 anos, que estuda teatro, com o tema "Tal mãe, tal filha", em comemoração ao mês das mães.

Betina Kopp começou como atriz mirim, dos três aos 13 anos. Aos 20, estudou teatro na CAL. Recentemente fez participação na novela “Elas por elas”, da Globo. No cinema participou do filme “Só se vive uma vez”, sobre a vida de Jorge Guinle. Também escritora e empresária, a mãe de Cora e Tom é autora do livro de poemas “Beco”, que originou um espetáculo solo homônimo dirigido por Amir Haddad. Ela conta que, com o projeto “Poesia para degustar”, Betina levou versos a todos os lugares. Na TV, apresentou “Sensacionalista”, no canal Multishow, durante cinco temporadas.

Formada em educação física, Betina também é gestora de uma das unidades da Aquafish, a empresa familiar, onde Cora se destaca nadando, além de praticar tênis e vôlei. Como adora dançar e interpretar, a garota fez aulas de dança, hip hop, jazz e sapateado. Desde pequena, sempre gostou de participar das apresentações da mãe, subindo ao palco para recitar poemas em cena. Já o “Café com Cacau” começou na pandemia, em 2020, com lives todas as quintas, quando a produtora Cacau Dias entrevistava nomes de destaque nas respectivas áreas profissionais. A primeira conversa foi com a designer de interiores Andrea Spelzon.

"Depois, participaram a chef de cozinha Jécika Bittencourt, a gestora do Bistrô MAC Camila Soarez, a gestora da Lótus Angélica Souza, a nutricionista Liliane Rodrigues, o chef de cozinha João Marcelo, a estilista Cheila de Paula, a empresária no ramo de eventos Clara Monteiro, a arquiteta Cristiane Adrião, a coach de alimentação saudável Dani Americano, o designer gráfico Fabiano Moreira, a empresária Pollyana Comunalle, o fotógrafo Renato Moreth, o artista visual Rodrigo Saramago, a gestora da DA Gastronomia Monique Abrantes, o artista visual Rudi Sgarbi e o chef de cozinha Vicente Maia", lista Cacau Dias.

Segundo ela, após a pandemia, a partir de 2022, o encontro passou a ser realizado no restaurante Olimpo, quando Cacau recebeu a curadora de artes Ana Schieck, a artista visual Wil Catarina, a arquiteta Renata Barreto, a neuropsicóloga Fátima Dantas, o empreendedor Fabiano Gonçalves, a psicóloga Angela Alves e o escritor Felipe Nunes.

O Bistrô Damasco fica no primeiro piso do Mercado Municipal, na Rua Feliciano Sodré 488. As reservas para o novo "Café com Cacau" podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000.