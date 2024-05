Niterói: sala sensorial para atendimento humanizado no posto do INSS - Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 20/05/2024 18:32

Niterói – Niterói pode ganhar uma sala sensorial no posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado no Bairro de Fátima, na região central da cidade. O prefeito Axel Grael se reuniu, nesta segunda-feira (20), com o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e a presidente da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), Tânia Rodrigues, para pensar formas de viabilizar a construção de uma sala sensorial que proporcione um atendimento mais humanizado aos segurados do INSS.

O prefeito Axel Grael reforçou a importância da possível chegada deste equipamento para a cidade. “Acho que é uma excelente ideia trazer essa oportunidade para Niterói. Agradeço o ministro por essa disponibilidade em fazer esse investimento na cidade e a prefeitura vai ser uma parceira. Vamos fazer o que for necessário para que essa sala multissensorial se realize e atenda as necessidades das pessoas que vão fazer a perícia com um certo conforto para quem está ali durante esse atendimento. Então é uma ótima ideia e Niterói vai ganhar um belo equipamento”, contou Grael.

O projeto da sala multissensorial vai ampliar o escopo do acordo de cooperação técnica que já existe entre a Prefeitura de Niterói e o INSS. O ministro Carlos Lupi destacou que o objetivo é dar um atendimento especializado e diferenciado do atendimento já realizado em todos os postos. “Estamos conversando informalmente e o prefeito Axel se colocou à disposição para ajudar. O que a gente quer com essas salas multissensoriais é humanizar o nosso atendimento. Eu sei que aqui, no Bairro de Fátima, nós temos já um espaço que trabalha a perícia médica, e lá eu quero ver se colocamos essa sala multissensorial para ser uma espécie de modelo. Será uma sala modelo do atendimento das pessoas com qualquer tipo de deficiência, de seus familiares, enquanto está sendo feita alguma perícia, algum trabalho de atendimento”, explicou o ministro.

A viabilização para mais essa parceria surgiu a partir de um encontro do ministro com a presidente da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), Tânia Rodrigues. “Na semana passada, estive no Ministério da Previdência para conversar com o Ministro sobre o atendimento que é feito na reabilitação do INSS. Nesse dia, conheci esse projeto que a Previdência tem de fazer uma sala sensorial. Fiquei encantada porque, na verdade, tudo que a gente busca é fazer um atendimento mais humanizado onde as pessoas sejam tratadas de uma forma que elas se sintam bem”.