Ary Barroso: tema de palestra na Biblioteca Parque de Niterói - Reprodução/Internet

Publicado 22/05/2024 08:09

Niterói - Nesta quinta, 23 de maio, às 14h, a Biblioteca Parque de Niterói recebe palestra com Lucas Abrantes sobre o papel de Ary Barroso para a popularização do Flamengo nos anos 1940.

O encontro inicia uma série de cursos com mestrandos e doutorandos da Pós-graduação de História da UFF sobre a História do Brasil, na Biblioteca Parque de Niterói.



Com seu protagonismo na música e nos meios de comunicação, Ary Barroso também foi fundamental na formação do Flamengo, seu time do coração, sendo por suas narrações exaltadas ou pelos seus embates clubísticos.



Os encontros do Ciclo de Palestra do Brasil Republicano são organizados pelos professores Karla Carloni e Renato Coutinho, do Programa de Pós-Graduação de História da UFF e do Laboratório de Pesquisa Brasil Republicano. Os encontros são gratuitos e acontecem uma vez ao mês, na Biblioteca Parque de Niterói.



SERVIÇO



Palestra: O Flamengo de Ary Barroso

Data: Quinta, 23 de maio de 2024

Horário: 14h

Classificação Livre

Valor: Entrada gratuita - Com emissão de certificado de participação

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói