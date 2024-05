Claudio Salles: artista lança single no dia de Santa Sara Kali, sexta-feira, na internet e na Cantareira - Divulgação/Ascom

Claudio Salles: artista lança single no dia de Santa Sara Kali, sexta-feira, na internet e na CantareiraDivulgação/Ascom

Publicado 22/05/2024 07:25

Niterói – O cantor, compositor, músico, jornalista e ativista cultural de Niterói, Claudio Salles, lança em todas as plataformas digitais na próxima sexta-feira (24) o single da música A Cigana – faixa que compõe seu álbum, que chega em julho. Nesta data é celebrado o dia de Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos. É uma data marcada pela lua cheia e a ocultação lunar de Antares, estrela vermelha supergigante. O artista vai receber os amigos para uma exibição do vídeo às 20h, na noite de sexta, no Estúdio 11 Botequim – que fica na praça da Cantareira – e o clipe estará no canal de Youtube de Salles.

O álbum de Claudio Salles começou a ser gravado no início da pandemia, inteiramente com recursos próprios, sem gravadoras ou leis de incentivo. Todo autoral, tem a direção musical de Daniel Cahon e foi criado nos estúdios do saudoso baixista Arthur Maia.



A letra de A Cigana desenvolve um jogo de cartas de tarô, cujas imagens ganham contornos ainda mais incríveis no videoclipe, que também será lançado no mesmo dia. O clipe expande o conceito de cigana, trazendo aspectos românticos, trágicos e espirituais. "Vermelho é a cor do amor porque vermelho é a cor dos seus cabelos, mares torres, temporais, o amor não tem razão nem medo", diz um trecho da letra. A música é romântica, um tanto quanto caótica, e termina, em sua versão completa, com uma performance sensacional de bateria de Claudio Infante.



O disco traz alguns dos melhores instrumentistas da música brasileira, músicos que já tocaram com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Zé Ramalho, Hermeto Pascoal, Cassia Eller, Titãs, Jorge Benjor, Banda Black Rio, entre outros. Entre eles, destacam-se Claudio Infante (bateria), Marcelo Martins (saxofone), Marlon Sette (trombone), Carlos Malta (flauta), Fernando Caneca (violão), Marcelo Bernardes (flauta), Chico Chagas (acordeon), Willian Magalhães (teclados), Vladimir Sosa (teclado).



O álbum também contará com a histórica participação de Elza Soares e um arranjo de Arthur Maia. E a faixa A Cigana abre o álbum. Foi a primeira cartada de Claudio Salles, visionário artista multimídia e protagonista do Movimento Pop Goiaba em Niterói. Além de cantor e autor de todas as músicas (com duas parcerias), Claudio é o produtor executivo do disco, e assina a direção e edição dos videoclipes. Irrequieto geminiano, Claudio está sempre atento às novas possibilidades criativas, tem se dedicado nos últimos meses à pesquisa com Inteligência Artificial. O trabalho, apesar de trazer instrumentos acústicos e elétricos tradicionais, incorpora uma perspectiva de inovação tecnológica nos clipes.