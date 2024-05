Estudantes da rede municipal de educação: visita à Ilha do Tibau e aprendendo sobre educação ambiental - Cheila Pacetti/Ascom

Publicado 21/05/2024 21:03

Niterói – Os estudantes da rede municipal de educação estão aprendendo na prática o valor do meio ambiente e a importância da preservação da natureza por meio de passeios e atividades dentro e fora de sala de aula. Os pequenos da UMEI Professora Nina Rita Torres, em Piratininga, se divertiram ao visitar a Ilha do Tibau, que integra o Parque Orla de Piratininga (POP) Alfredo Sirkis. A área de proteção ambiental próxima da unidade escolar possui um parque infantil e mirante com vista panorâmica em 360º da Lagoa de Piratininga.

As turmas dos GREIs 3, 4 e 5 puderam fazer uma caminhada, aprender sobre a vegetação, o mangue, as folhas e flores, e a preservação do meio ambiente. Dentro do Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Lazer (Nasce), os estudantes também puderam apreciar a bela vista do mirante da Ilha, se divertir nos brinquedos do parque, e fazer uma atividade artística, produzindo desenhos sobre o que haviam visto no passeio.

O objetivo do Nasce é fortalecer a proteção ambiental com atividades que incentivem a conscientização e integrem a população ao POP. Através de atividades educativas, o projeto aborda a sustentabilidade e conservação do meio ambiente com os estudantes.

O pequeno Arthur Gravina, de 5 anos, não escondeu que queria muito brincar no parquinho, mas gostou de tudo que aprendeu e viu. “Lá em cima (no mirante), vi uma montanha, lagoa e os pássaros. Achei tudo lindo”, contou.

Francisco Alberoni, coordenador do Nasce da Ilha do Tibau, destaca que o espaço é um pequeno paraíso dentro da Lagoa de Piratininga. “É um local que concentra importantes elementos da fauna e da flora do município. Nossa missão é passar essas informações e esses conhecimentos para as crianças. Com o avanço tecnológico, cada vez mais as crianças ficam afastadas do contato com a natureza e isso é um prejuízo ao desenvolvimento”, pontuou.

A diretora-geral da unidade, Gláucia Leão, acompanhou as crianças durante o passeio e afirmou que, em termos pedagógicos, ter uma aula de Educação Ambiental in loco é uma possibilidade de expandir a Educação Infantil além das salas de aula. “Estamos trabalhando a Educação Ambiental para que as crianças desenvolvam desde cedo a conscientização sobre a preservação da natureza, e que isso seja levado como valor a ser compartilhado pelas próximas gerações”, finalizou.