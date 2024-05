Joudan Amora: jornalista histórico e combativo conta sua trajetória no Solar do Jambeiro - Divulgação/Ascom

Publicado 22/05/2024 12:31

Niterói – O jornalista Jourdan Amora, um dos mais respeitados no Estado do Rio de Janeiro e no país, fala de sua história profissional no próximo dia 29 de maio, às 17h, no Solar do Jambeiro – que fica na rua Presidente Domiciano, 195, no bairro do Ingá. A entrada é franca e o bate papo será imperdível.

Jourdan é o convidado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, que realiza o Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense – onde convida célebres jornalistas da região para darem seus depoimentos sobre a carreira. Atualmente ele é Diretor do Jornal A Tribuna e do Jornal de Icaraí (do qual é, também, um dos fundadores).

Os coleguinhas da profissão que passaram pela redação de A Tribuna costumam dizer, em forma de agradecimento, que “cursaram a Faculdade Jourdan Amora de Jornalismo” – já que a redação do jornal diário ofereceu experiências diversas para as últimas gerações de jornalistas, de todas as idades. “De fato. Começar na redação de A Tribuna dá ao novato uma sensação de acolhimento, inclusão e muito carinho com a notícia, a profissão e o leitor”, declara o jornalista Leonardo Rivera, que tem gratidão por ter aprendido muito com Joudan. Ele conta que, através de Jourdan Amora, conviveu com os saudosos Mário Dias, Aurélio Zaluar e Luís Antônio Pimentel, entre outros nomes do jornalismo fluminense.

Amora trabalhou, entre outros, no histórico Jornal Última Hora. Por sua independência, compromisso com a reportagem e profissionalismo, Jourdan – assim como o Jornal A Tribuna – foi perseguido pela Ditadura Militar. Além de jornalista, um grande empreendedor que criou o Museu da Imprensa, a Associação Brasileira dos Jornais do Interior e Associação dos Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro.