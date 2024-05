O Diário de João e Maria: atração no Horto de Itaipu, no sábado - Divulgação/Ascom

Publicado 22/05/2024 08:41

Niterói - De sexta, 24, a segunda-feira, 27, a programação vai rolar nos bairros de Icaraí, Jurujuba, Itaipu e no calçadão do Theatro Municipal de Niterói.



No mês de retomada do projeto Arte na Rua, Niterói segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, artesanato, literatura, audiovisual e muito mais! É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. De quinta a segunda-feira, a programação vai rolar nos bairros de Icaraí, Jurujuba, Itaipu e no calçadão do Theatro Municipal de Niterói.



Valerie Lu e Marcello Ferreira se apresentam na sexta-feira, 24, às 17h na esquina das ruas ator Paulo Gustavo e Pereira da Silva. Nascida em Montmartre, cartão postal da cidade de Paris, Valerie desde pequena sonhava em se tornar cantora profissional. Já vivendo no Brasil, lançou seu primeiro álbum 'Saudade Mon Amour' reinventando clássicos da música francesa que fizeram sucesso no Brasil em décadas passadas. Radicado em Niterói há mais de 10 anos, o mineiro Marcello Ferreira construiu grande parte da sua carreira no exterior. Aos 21 anos partiu para França, e o que sería uma passagem curta de seis meses, se transformou em uma carreira consolidada depois de 26 anos. Suas andanças renderam uma música gravada por Flora Purim: a canção "Colo de Rio", que virou faixa de um dos álbuns do icônico trompetista americano Dizzy Gillespie.



No mesmo dia, às 19h30, o grupo Samba Pra Ver leva seu pagode para a Praça do Cais, em Jurujuba. Samba Pra Ver é um grupo niteroiense de pagode e samba formado justamente no bairro onde se apresentarão. Em 2015, alunos do Colégio Fernando Magalhães se reuniram e formaram o conjunto, que tem como principal sucesso a canção "Sarradeira", gravada em 2018, com videoclipe no Canal do YouTube. Samba Pra Ver é formado por Vitor (vocal), Vinicinho (cavaquinho e vocal), Wallace (tantan), Rubinho (pandeiro) e Júnior (surdo).



Na manhã de sábado, 25, o campo de São Bento recebe duas atrações: Às 10h, o infantil Lekolé anima a criançada com música ao vivo, performances teatrais, roda de ciranda, contação de histórias, teatro de fantoches, sempre com muita alegria e interatividade. O Lekolé é um grupo de teatro musical infantil fundada pela atriz e bailarina Letícia Porto com seu marido, o músico Kuko Moura. O grupo tem se apresentado em diversos espaços e teatros, além do espaço próprio inaugurado em julho de 2022, o Circo do Lekolé. Logo em seguida, às 12h, sobe ao palco Bella Deoli. Dona de uma voz potente e com uma assinatura única, começou sua carreira no ano de 2017, quando postava vídeos para o YouTube e Facebook e em menos de um mês alcançou a marca de 10mil inscritos e 300mil visualizações em um vídeo cantando uma música que fez para homenagear seu filho. Desde então, Bella começou sua carreira como cantora fazendo do seu show uma verdadeira festa, trazendo alegria a todos e encantando com sua poderosa voz.



A deliciosa morada das mais fascinantes estórias, já lidas até hoje, são os livros de "faz de conta". Com essa inspiração, o Arte na Rua convida a criançada da Região Oceânica para o infantil O Diário de João e Maria, que será atração no Horto de Itaipu, tmbém no sábado, 25, às 11h. Os irmãos João e Maria vivem em Salem, num orfanato administrado por Agnes, uma senhora muito gentil e com um grande coração. Eles passam seus dias brincando e explorando a floresta, até que começam a notar uma certa preocupação em Agnes, além de parecer que escondia algo. Maria, muito curiosa, convence João a investigar o que há de errado, e acabam descobrindo o que parecia ser impossível: Agnes é uma bruxa! O texto se propõe a revisitar o mágico, redescobrir em cada coração, a criança que existe em todos nós.



O calçadão do Theatro Municipal de Niterói, na rua XV de Novembro, no Centro da cidade, recebe na segunda-feira, 27, às 18h, os músicos do projeto Itaipu Jazz, que nasceu vontade de quatro amigos reunidos em saraus da região de Niterói, tendo como principal objetivo executar o melhor da música instrumental. A estreia aconteceu em 2010, tendo como palco, nada mais , nada menos que a Praia de Itaipu. Desde então a banda se apresenta em vários projetos culturais e sociais. Conhecida por ser uma banda eclética, tem em seu reportório, ritmos como, Jazz, Blues, Bossa Nova, Bolero, Samba Canção, entre outros. Os músicos e companheiros nessa apresentação, serão Isaias Benedito (trompete), Carlito Gepe (baixo), Edno Pientznauer (bateria) e Alê Santos (piano).



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



Atração: Valerie Lu & Marcello Ferreira

Local: Rua Ator Paulo Gustavo esquina com Pereira da Silva, Icaraí

Data: Sexta-feira, 24 de maio de 2024

Horário: 17h



Atração: Samba Pra Ver

Local: Praça do Cais - Jurujuba

Data: Sexta-feira, 24 de maio de 2024

Horário: 19h30



Atração: Lekolé

Local: Campo de São Bento

Data: 25 de maio de 2024

Horário: 10 horas



Atração: Bella Deoli

Local: Campo de São Bento

Data: 25 de maio de 2024

Horário: 12 horas



Atração: O Diário de João e Maria

Local: Horto de Itaipu

Data: Sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 11h



Atração: Itaipu Jazz

Local: Calçada do Theatro Municipal de Niterói - Centro

Data: Segunda-feira, 27 de maio de 2024

Horário: 18h