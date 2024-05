Peça teatral Feitos Um Para o Outro: estreia no Teatro da UFF em junho - Alle Gomes

Peça teatral Feitos Um Para o Outro: estreia no Teatro da UFF em junhoAlle Gomes

Publicado 23/05/2024 15:44

Niterói - A peça teatral Feitos Um Para o Outro - que estreia no próximo mes no Teatro da UFF, em Icaraí - é um mergulho prazeroso na velha e boa comédia de costumes, inspirado na cinematografia dos anos 80 e nas sitcons dos anos 90, trazendo a realidade para a cena, com um humor leve e elegante, embora cítrico e debochado, a dramaturgia desconstrói esta geração.