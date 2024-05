O evento contou com mais de 2.200 expositores e oito pavilhões - Divulgação/Ascom

Publicado 23/05/2024 22:53

Niterói - Terminou nessa terça-feira (21) a 103ª edição da National Restaurant Association Restaurant Show (NRA Show), que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. A Região Metropolitana do Rio foi representada no evento, maior feira de foodservice das Américas, através da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Leste Fluminense do RJ.

A NRA reúne empresários de todo o mundo entre compradores, fornecedores e fabricantes e trata de assuntos que vão desde tendências, economia, tecnologia e oportunidades, por exemplo. "A busca por soluções que otimizem processos e maximizem resultados do setor de alimentação fora do lar foi um tema central nas discussões. Nesse contexto, a inteligência artificial emergiu como uma poderosa aliada, oferecendo um vasto leque de possibilidades para aprimorar a eficiência", explicou o presidente da instituição, Sandro Pietrobelli.

Durante o evento, que conta com mais de 2.200 expositores e oito pavilhões, os empresários aprendem e trocam experiência sobre o avanço do foodservice em todo o mundo. "A feira não apenas destacou os desafios que as empresas enfrentam em relação à eficiência, produtividade e experiência do cliente; mas também apresentou um panorama empolgante das soluções e tecnologias que estão moldando o futuro dos negócios", garantiu Sandro.

A Abrasel Leste Fluminense do RJ representa os empresários das cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação de Búzios, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras.