Arquiteta niteroiense: projetando um ambiente para que os pacientes infantis se sintam acolhidos e encorajados - Divulgação/Ascom

Publicado 23/05/2024 22:46

Niterói - Em maio o Instituto Nacional de Câncer (Inca) inaugurou o novo espaço de radioterapia infantil que atenderá crianças em tratamento no setor pediátrico da unidade. O novo espaço foi reformado e pensado para proporcionar a humanização e uma boa experiência do paciente, e contou com a assinatura da arquiteta niteroiense Elisa Bittar.

A nova concepção que norteou a reforma da Sala de Radioterapia Infantil aconteceu com um projeto de baixa intervenção e com alto impacto na experiência do usuário. "Este projeto teve como pilares estratégicos recursos arquitetônicos de baixa intervenção e alto impacto na experiência do paciência. Para criar um ambiente lúdico, que respeitasse todos os critérios de segurança, apostamos em mobiliários móveis, pintura e iluminação, que foram as peças-chave para a elaboração deste projeto superespecial", defendeu a arquiteta.

O projeto foi iniciado em 2023 e tinha objetivo de projetar um ambiente para que os pacientes infantis se sentissem acolhidos e encorajados. "A ideia era proporcionar um ambiente que os ajudassem a passar por essa etapa da jornada do tratamento de forma mais leve, com acolhimento. Isso gera um impacto positivo não só para os pacientes, mas também para seus acompanhantes", explicou Elisa Bittar.

Formada pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, Elisa explicou que também lidera a expansão da rede de laboratórios Bittar. "O amor pela arquitetura e setor de saúde veio desde a infância, com o propósito de tornar os espaços em experiências de acolhimento e cuidado", reforçou a especialista em Experiência do Paciente e arquitetura hospitalar pela instituição Albert Einstein - Ensino e Pesquisa.