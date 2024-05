A participação dos alunos possibilitou a coleta de uma grande quantidade de material para reciclagem - Divulgação/Ascom

Publicado 23/05/2024 23:05

Niterói - Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ernani Moreira Franco, localizada na comunidade do Bonfim, no Fonseca, Zona Norte, estão participando de uma série de atividades que fazem parte do projeto “Reciclagem Responsável”. Eles se mobilizaram para uma ação de recolhimento de resíduos recicláveis nas ruas próximas da unidade escolar.

A participação de todos possibilitou a coleta de uma grande quantidade de garrafas pet, caixas de papelão, livros, revistas, embalagens, tampinhas e recipientes plásticos. O material foi entregue a um caminhão que ficou estacionado em frente à unidade e, à tarde, os estudantes fizeram uma caminhada até um galpão que fica situado a 100 metros da escola. O local recolhe mensalmente cerca de 20 toneladas de resíduos e é administrado por um ex-aluno da escola, o Ravi Xavier.

“Esse projeto começou porque muitas crianças reclamavam que eram discriminadas porque os pais trabalhavam na reciclagem. Esse trabalho cresceu e, hoje, mobiliza alunos, professores, servidores, as famílias e a comunidade”, afirmou a diretora da Escola Municipal Ernani Moreira Franco, Maria Angélica Gomes.

“Nós organizamos o espaço de uma forma bem educativa para receber a escola. Todos puderam conversar com os trabalhadores e conhecer as máquinas utilizadas nos processos de reciclagem, pesagem e também o destino que é dado a cada tipo de material. Nosso objetivo é fazer com que os alunos reflitam sobre o problema do lixo”, disse Ravi.

O galpão de reciclagem é um modelo de tratamento do gerenciamento do resíduo sólido que tem como característica básica o recebimento dos resíduos da coleta seletiva. Vale destacar que pais de alunos que estudam na E.M. Ernani Moreira Franco trabalham como recicladores neste galpão, que conta com uma equipe formada por 14 funcionários.