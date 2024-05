Carlos Cova: livro lançado pelo autor de Niterói aborda a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - Divulgação/Ascom

Publicado 24/05/2024 09:14

Niterói - O livro Pulsão do mercado: uma história da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro cobre um espaço temporal de cerca de cinco séculos. O autor, Carlos Cova, foca sua narrativa na relação entre os espaços físicos ocupados pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, sempre gravitando em torno do Paço Imperial, e o seu papel na história econômica, social e política da cidade e do país, da Colônia até a República.



O autor parte do principio de que os monumentos, predios, ruas, catedrais, imagens, documentos e demais elementos de uma paisagem permitem a ancoragem de metaforas do passado, pois, embora tenham compartilhado experiencias inacessiveis para nós nos dias atuais, propiciam a apreensao dos fragmentos de outras épocas.



Com o olhar crítico do presente pode-se compreender que a historia de cada um desses lugares de memória e parte fundamental na busca pela importancia da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e vislumbrar uma das leituras possiveis do processo historico em sua perspectiva economica, politica e social.

Analisando o nucleo urbano inicial do atual Paço Imperial/Praça XV de Novembro, verifica-se que a partir dali a colonia portuguesa pode operacionalizar os fluxos de circulacao de riqueza com a metropole, aperfeicoando paulatinamente os mecanismos que viabilizavam esse fluxo.



Desses primórdios em que nao havia instituicoes organizadas para prover as multiplas necessidades decorrentes da intermediacao dos negocios e o capital empregado nas transacoes financeiras era uma fracao do capital comercial, Carlos Cova segue as relações econômicas no Brasil ao longo de diversos sistemas, incluindo as capitanias hereditárias, os ciclos do ouro e do açúcar, a invasão francesa, o fim da Colônia, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a instauração do Império.



Especial atenção é dedicada para descrever o surgimento da Bolsa do Rio a partir da criação da Praça de Comércio, atual casa França-Brasil, e o paulatino desenvolvimento de um mercado de capitais cujo centro dinâmico situava-se nas adjacências da Rua Direita, atual Primeiro de Março. Impressiona verificar o quanto a Bolsa de Valores no Brasil já foi pujante, com um empreendedor do quilate de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Por sua vez, o livro registra a transição dos investimentos de capital oriundos do tráfico de escravizados para outras atividades produtivas, num trágico registro acerca do início do capitalismo de mercado no país.



O fenômeno especulativo do Encilhamento, como ficou conhecida a bolha de mercado da praça do Rio de Janeiro no período de transição entre o Império e a República, é registrado detalhadamente no texto. A recorrência com este tipo de evento periodicamente retorna aos mercados financeiros do país e do mundo demonstra que os ensinamentos históricos são esquecidos de uma geração para outra.

Ao longo da República Velha, do período de Vargas a Goulart, da reforma do mercado de capitais, do apogeu e do ocaso da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a narrativa acompanha os percalços da economia no país, seus erros e acertos, e culmina com uma visão lançada para o futuro, para a relevância do retorno de uma bolsa de valores para o Rio de Janeiro.



No texto fica um alerta para os dirigentes públicos e privados, no sentido de que uma proposta de recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro passará, necessariamente, pela restauração de uma Bolsa de valores na cidade, em virtude do simbolismo que tal instituição representa na formação de expectativas e motivações dos agentes econômicos.

Mais de 80 imagens integram a edição, enriquecidas por legendas estendidas que as contextualizam, enriquecendo a leitura com esses testemunhos visuais do passado que também ampliam nossa percepção do presente.



SERVIÇO



Livro: Pulsão do mercado: uma história da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Autor: Carlos Cova

Editora: Andrea Jakobsson Estúdio

Número de páginas: 160

Formato: 21x25 cm, impressão 4 cores, capa dura, cerca de 100 imagens

Preço: R$ 120,00

ISBN: 97865-5086-016-5

Patrocínio: Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS), Nomos, Athena Capital, Somat Contadores

Realização: Jacqueline Menaei | MaisArte

Contato: atendimento@jakobssonestudio.com.br - Mônica Carqueija: (21) 99588-0774

Vendas: marcellocarqueija@hotmail.com