Beth Ponte: consultora da Unesco dá aulas para equipe do Programa Aprendiz MusicalDivulgação/Ascom

Publicado 24/05/2024 16:01

Niterói - A equipe do Programa Aprendiz Musical – um dos maiores de musicalização nas escolas de todo o país, que se desenvolve em Niterói – participará, em junho, da terceira etapa de uma consultoria que já vem sendo realizada durante a expansão do programa educativo e cultural.

A consultora da Unesco, Beth Ponte, estará na cidade para as atividades, entre 03 e 15 de junho. Serão realizadas oficinas para a construção de ferramentas de Planejamento Estratégico. Participarão dessas oficinas os colaboradores do programa que estiveram no 1º workshop, em março.

Haverá, também, o encontro com todos da equipe para a construção e validação da Identidade Organizacional, a partir dos resultados de um levantamento interno promovido pela consultora Beth Ponte. Os encontros, que são direcionados exclusivamente aos colaboradores do Programa Aprendiz, serão no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e no Auditório do Caminho Niemeyer.

“O Aprendiz Musical é um programa que promove a educação musical e a cidadania. Por isso, para nós, é muito importante esse intercâmbio com instituições de nível internacional como a Unesco, que tem a educação como principal foco. O aprendizado e a troca de experiência entre os coordenadores do programa e a Unesco traz ganhos para os dois lados, nos mantém alinhados as correntes internacionais da educação e amplia o alcance do propósito do programa Aprendiz Musical”, avalia o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.



SOBRE BETH PONTE



Beth Ponte é gestora cultural, pesquisadora e consultora pela Ponte Cultura & Desenvolvimento e pela Deck Inteligência Digital para a Cultura. É pesquisadora associada do Observatório de Economia Criativa da Bahia (OBEC-BA) e membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura (ABRAOSC). De 2010 a 2018, foi Diretora Institucional do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) e, em seguida, tornou-se German Chancellor Fellow (2018/2019) da Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, onde desenvolveu o projeto "Quality for Culture" (Qualidade para a cultura). Desde 2013, é professora convidada de cursos de pós-graduação em gestão cultural no Brasil (SESC SP, ABGC, PUC Minas) e exterior (Leuphana University/ Lüneburg - Alemanha).



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Executiva de Niterói, em parceria com a Secretaria de Educação. A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 23 anos, transformando vidas através da educação musical.