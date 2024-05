Ministro Celso Sabino: ao lado do Presidente da Neltur, André Bento - Divulgação/Ascom

Publicado 24/05/2024 10:16

Niterói - O Ministro Celso Sabino certificou a cidade de Niterói como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT. Esta ação marca mais um avanço da pasta, cujo gestor em Niterói é André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

Para André Bento, esta certificação do Ministério do Turismo à Niterói é mais um passo relevante no avanço do trabalho do poder público em prol do turismo da cidade. “A Prefeitura de Niterói, através da Neltur, vem realizando um trabalho de parcerias continuadamente com órgãos e instituições, desde o âmbito municipal, como no estadual e federal, como exemplo, a Assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Embratur – Agência Brasileira de Turismo -, caminhando assim com passos largos, principalmente, visando atingir um reconhecimento ainda maior junto aos turistas internacionais. Esta certificação do Ministério do Turismo, só confirma as ações neste sentido”, concluiu Bento.

O Conselho Municipal de Turismo (CMT) também foi reconhecido pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino e pelo Secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competividade no Turismo, Milton Sergio Silveira Zuanazzi, também por meio do PRT e de seus Interlocutores Estaduais.