Niterói: processo seletivo simplificado para médicos - Leo Zulluh

Niterói: processo seletivo simplificado para médicos Leo Zulluh

Publicado 25/05/2024 10:15

Niterói - A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado 004/2024, com o objetivo de fazer a contratação temporária de médicos para atender necessidades emergenciais e de excepcional interesse público. A seleção oferece um total de 16 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O edital destaca a urgência em preencher vagas no Programa Médico de Família (PMF), no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 11 para médico do PMF, 4 para médico gineco-obstetra do NASF e 1 para médico psiquiatra da RAPS.

As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, totalizando 24 meses. Os profissionais contratados terão direito a remuneração fixa mensal e benefícios de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação, que variam conforme a carga horária semanal. O valor total pode chegar a R$ 20.465,57.

Os interessados podem consultar o edital completo e seus anexos no portal da FeSaúde ( https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/processos-seletivos ), onde estão detalhadas as informações sobre inscrições, classificação dos candidatos, recursos, resultado final e convocação.

A iniciativa visa reforçar os serviços de saúde pública em Niterói, garantindo atendimento de qualidade através da contratação de profissionais capacitados para integrar o quadro da Fundação Estatal de Saúde.