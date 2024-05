Debate "Meninas e Mulheres na Tecnologia": na PUD da Engenhoca - Divulgação/Ascom

Debate "Meninas e Mulheres na Tecnologia": na PUD da EngenhocaDivulgação/Ascom

Publicado 24/05/2024 16:32

Niterói – A Prefeitura realiza, na próxima terça-feira (28), o debate “Meninas e Mulheres na Tecnologia”. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) e acontece na Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca, às 13h30. Os objetivos são promover uma discussão sobre a importância da equidade de gênero na área de tecnologia, abordar as oportunidades neste mercado promissor e evidenciar as contribuições e conquistas de movimentos e organizações que já realizam diversas ações para estes fins. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site www.plataformadigital.niteroi.br ou pessoalmente na plataforma.

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, destaca que é crucial promover a inclusão e a diversidade. "É com muito orgulho que recebo o convite da PUD para participar deste evento. Na busca por uma cidade cada vez mais digital e inteligente, é crucial promover a inclusão e a diversidade, garantindo que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de inovar e, também, de liderar. Este evento não só celebra as conquistas das mulheres na tecnologia, mas também serve como um farol de inspiração para as futuras gerações, muitas das quais já frequentam a plataforma", afirmou Valéria Braga.

Entre as atividades, haverá uma oficina de jogos “Cartas na Mesa” e uma roda de conversa “Meninas e Mulheres na Tecnologia - Cenário, Conquistas e Desafios!”, que visa destacar o papel fundamental que elas desempenham na era digital, abordando oportunidades e desafios enfrentados. A exposição digital “Olhares Femininos: Delas por Elas” destaca a perspectiva feminina através da arte da fotografia e também integra a programação.

Na ocasião, estarão abertas vagas para diversos cursos gratuitos para todas as pessoas que buscam qualificação em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. A Plataforma Urbana Digital fica na Praça José Vicente Sobrinho, S/N, Engenhoca, Niterói.

Programação:



Local: Pátio da PUD

10h às 17h - Exposição de fotografias com audiovisual Olhares Femininos: Delas Por Elas. Curadoria Dinamizadora Dai Dourado. Exposição fotográfica produzida pelos participantes do concurso de fotografia Niterói, "Um Olhar Urbano", realizado em parceria com a Oncomed.



Local: Sala Multimídia

09h30 às 12h - Cartas na Mesa: Oficina de Jogos para Meninas. Facilitadora: Thai Xavier. Mediação: Dinamizadora Mônica Santos.



Local: Espaço Multiuso

13h30 às 14h30 - Recepção e performance Dj Kora.

14h30 - Abertura - Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) e PUD Engenhoca.

14h40 às 16h30 - Roda de conversa Meninas e Mulheres na Tecnologia - Cenário, Conquistas e Desafios.

Convidadas: Professora Simone Martins: Include Meninas (UFF). Professora Viviane Japiassu (IFRJ) - Meninas e mulheres na RRD, e Joyce Santos (Olabi) Projeto PretaLab.