Comunicação Pública e Comunitária: tema de debate no Instituto de Artes e Comunicação da UFFDivulgação/Ascom

Publicado 27/05/2024 05:48

Niterói - A II Conferência Municipal de Comunicação de Niterói, realizada de 07 a 10 de março de 2023, aprovou uma série de propostas para incrementar as práticas e processos de Comunicação no município - compreendendo-a como direito humano fundamental no fortalecimento de outros direitos. Uma delas, a da criação do Conselho Municipal de Comunicação de Niterói, é estratégica para a construção de um permanente diálogo entre poder público municipal e a sociedade organizada, no intuito de debater e encaminhar propostas a serem implementadas no município.

Sendo assim a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal de Comunicação de Niterói protocolou em 14 de março deste ano, a proposta de criação do Conselho Municipal de Comunicação de Niterói no gabinete do vereador Leonardo Giordano, presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da Câmara dos Vereadores, que o encaminhou à Prefeitura. "Agora precisamos nos mobilizar para evidenciar a importância da criação do Conselho para o acionamento de instâncias do Poder Executivo municipal que possam sensibilizar o Prefeito a aprovar a criação do Conselho e encaminhar sua implementação", explica Mario Souza, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.

Debate no Instituto de Ates e Comunicação da UFF



"A construção da comunicação pública e comunitária em Niterói: interfaces com os direitos humanos" é o tema de um Painel de debate, nesta segunda-feira, dia 27 de maio, às 18h, no novo IACS, Instituto de Artes e Comunicação da UFF - que fica na Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, S/N. Entrada franca. Inscrição, com direito a certificado, em https://doity.com.br/comunicacao-publica-comunitaria-niteroi

O evento reúne representantes do poder público municipal, do meio acadêmico e do setor de comunicação pública das esferas municipal e nacional visando refletir potencialidades do município em relação às políticas e tecnologias de Comunicação.

Realizado como desdobramento da II Conferência Municipal de Comunicação de Niterói, o painel visa ampliar o alcance das propostas lá aprovadas, evidenciando o diálogo entre a comunicação popular, como exercício da cidadania, e os direitos humanos. Busca também reafirmar a necessidade da criação do Conselho Municipal de Comunicação em Niterói, uma das demandas aprovadas na II Conferência realizada em 2023 e encaminhada ao legislativo municipal a partir de audiência pública. Para tanto, convidamos pessoas, grupos e organizações sociais para participarem desse espaço, onde lançaremos um manifesto pela implementação do Conselho Municipal de Comunicação.