Show gratuito em homenagem a Chico Buarque: direção de João Carino, do IMMuB - Divulgação

Show gratuito em homenagem a Chico Buarque: direção de João Carino, do IMMuBDivulgação

Publicado 27/05/2024 06:46

Niterói - Na quinta-feira (6 de junho), às 19 horas, os fãs de Chico Buarque vão ter um encontro marcado para admirar suas composições no Espaço Cultural BNDES, no Rio. Dentro do projeto ‘Quintas no BNDES’ vai acontecer, grátis, o show ‘Quem te Viu, Quem te Vê’ em homenagem ao artista – que conta com os arranjos do premiado maestro e pianista Cristóvão Bastos, parceiro de diversos compositores consagrados como Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc e Paulinho da Viola, além do próprio homenageado. Marcus Lima e Thais Motta irão dar voz às maravilhosas canções de Chico. Completam o elenco do espetáculo, músicos do primeiro time da MPB, como João Lyra (violão), Bororó (baixo), Dirceu Leite (sax e flauta), Marcus Thadeu (bateria), além de Bastos no piano. A direção é do produtor musical João Carino, grande nome do setor em Niterói.



Depois do sucesso do tributo ‘Quem te Viu, Quem te Vê” em mais de 25 cidades de Portugal, esta homenagem a Chico Buarque – artista que desde a década de 1960 é reconhecido como uma das personalidades mais importantes da cena cultural do país – chega ao Espaço Cultural BNDES no mês em que Chico completa seus 80 anos. O repertório inclui obras inesquecíveis, como "Noite dos mascarados", "Cálice", "O que será", "Gota d'água", "Olhos nos olhos", "Todo Sentimento" e muitos outros sucessos marcantes.



O projeto conquistou enorme sucesso na turnê europeia em duas temporadas (outubro 2022 e abril 2023) e foi apresentado uma única vez no Brasil, em setembro de 2019, na cidade de Niterói. O espetáculo é uma iniciativa do IMMuB (Instituto Memória Musical Brasileira) e vai ao encontro da missão da entidade de resgatar memórias e propagar a cultura musical brasileira.



Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis no site do BNDES a partir das 12h do dia 31 de maio, podendo haver alguns minutos de variação neste horário por questões de sistema ou rede. O serviço de reserva é encerrado no dia do espetáculo, às 10h, ou quando se esgotarem as vagas disponíveis.



SOBRE O IMMUB



O IMMuB é uma iniciativa privada, de utilidade pública e sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho sólido e de credibilidade de pesquisa musical brasileira e produção cultural. O Instituto é voltado para a pesquisa, preservação e promoção da Música Popular Brasileira. Sua missão é documentar, catalogar e divulgar o acervo musical brasileiro, passado e presente, através da manutenção e atualização de um banco de dados virtual e o acervo segue em constante expansão e pode ser consultado gratuitamente em www.immub.org.



Além de oferecer acesso gratuito a esse vasto acervo por meio de seu portal, o Instituto se destaca por sua plataforma de pesquisa avançada, que permite aos usuários encontrar rapidamente informações específicas sobre discos, intérpretes, compositores e gravadoras, entre outros, em um único clique. Neste sentido, o IMMuB atua conjuntamente como um importante portal de notícias da música brasileira, produzindo conteúdo exclusivo em colaboração com renomados especialistas do setor. Seus artigos abrangem uma variedade de temas, desde críticas de discos e análises históricas até coberturas de shows e eventos culturais.



A organização também possui em seu escopo principal o exercício de produtora cultural. Em seu currículo inclui a realização de dezenas de projetos como shows, livros, exposições, ciclos de palestra, CDs e DVDs, somados a iniciativas de educação musical, formação orquestral e eventos de grande porte como encontros internacionais de cultura e literatura. O Instituto tem larga experiência na execução de projetos, já tendo muitos projetos entregues e prestação de contas aprovadas por meio de editais privados e leis de incentivo de todas as esferas.

Vale ressaltar em seu currículo a realização de projetos como turnê em Portugal – exposição e show (Quem te viu, quem te vê: Tributo a Chico Buarque – 2022), shows (Arco do Tempo - 2013 com Soraya Ravenle, Danada - 2014 com Elisa Lucinda e Marcus Lima), livros (Geografia da Música Carioca - 2014, Na Batida do Hino - 2011), ciclos de palestra (Do Sulco ao Bit – 2016), CDs e DVDs (Retrato Cantado - 2014), somados a eventos de grande porte como 3o Salão da Leitura de Niterói (2012) e Niterói – Encontro com América do Sul (2011). A organização também é a gestora do maior programa municipal de musicalização infantil do país, o Aprendiz Musical.



Ao longo dos anos, o IMMuB tem recebido apoio de diferentes instituições e empresas, garantindo a continuidade e o sucesso de suas atividades. Seu trabalho sólido e de credibilidade tem contribuído significativamente para a preservação e promoção da rica diversidade da música brasileira, proporcionando um importante legado cultural para as gerações atuais e futuras. Seu portfólio pode ser conferido em www.immub.org/projetos.



SERVIÇO:



Evento: ‘Tributo a Chico Buarque - Quem te viu, Quem te vê’

Data: 06/06/2024

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural BNDES

(Av. República do Chile, 100 - Centro, Rio de Janeiro - RJ)

Duração: 90 minutos

Ingresso: O espetáculo é aberto ao público e gratuito

Classificação: Livre