Ralff Abreu de azul à direita e Calbucci de cinza à esquerda - Divulgação

Ralff Abreu de azul à direita e Calbucci de cinza à esquerda Divulgação

Publicado 27/05/2024 16:54

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, conquistou, neste domingo (26) o bicampeonato do torneio de tênis BT 50 de Rosario, na Argentina, competição com premiação de US$ 4 mil, com pontos no ranking mundial.



Ralff e o italiano Alessandro Calbucci derrotaram na final a parceria dos brasileiros Thiago Maranhão e João Ribeiro por 1/6 6/4 10/8. A conquista é a segunda de Ralff no ano onde ele venceu o torneio BT 10 do Rio de Janeiro, mês passado. Em Rosario ele havia vencido também em outubro do ano passado. Ralff ergue seu 15º caneco no profissional e, além da campanha com a seleção Brasileira em 2017, tem como destaque o título Pan-Americano em 2016, realizado em Aruba.



"Muito feliz essa conquista ainda mais ao lado do meu amigo Alessandro Calbucci, o maior da história, poder compartilhar com ele a quadra. Muito legal chegar a esta marca de 15 títulos ITF", destacou Ralff, que tem os patrocínios da Dropshot e conta com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Dropshot e Spider Undergrip.



Calbucci, hoje radicado no Rio de Janeiro, faturou seu 83º título na carreira. Ralff agora disputa, a partir de quinta-feira, 30, o Follow the Beach Copacabana, tradicional evento na Praia de Copacabana.

Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.



Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).