Inauguração da unidade de educação infantil no Barreto: 250 crianças de zero a quatro anos em horário integralLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 28/05/2024 21:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação, inaugurou nesta terça-feira (28) a nova Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Therezinha Calil Petrus, localizada no Barreto, Zona Norte da cidade. A unidade vai ocupar um prédio de três andares, que foi completamente reformado para receber 250 crianças em horário integral, de 0 a 4 anos. Esta é a 28ª escola inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos.

O espaço conta com 12 salas de aula climatizadas, banheiros, cozinha, refeitório, sala de multimeios, elevador, pátio, jardim, entre outros. A unidade também conta com estrutura adequada aos padrões de acessibilidade, com elevador e sanitários adaptados, além de sistema de aproveitamento da energia solar, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação (FNDE). A entrega da Umei faz parte do programa de expansão e qualificação da Rede Municipal de Educação, que teve início em 2013 com a construção e entrega de novas unidades, incorporação de creches e municipalização de escolas estaduais.



O prefeito Axel Grael destacou que esse espaço abrigava uma iniciativa privada que sempre teve uma finalidade pública de servir a cidade. “Inaugurar escolas é sempre um momento muito especial. Abrir uma nova escola nos enche de esperança no futuro e é por isso que é sempre uma entrega importante. Estamos trabalhando para que, até o final deste ano, a gente entregue mais três escolas: na Ponta d’Areia, no Fonseca e no Engenho do Mato. É um grande esforço que está sendo feito desde 2013 para fazer com que a cidade possa ter uma nova educação à disposição da população. A confiança dos moradores na rede de educação municipal é um fato a se celebrar, porque há um grande esforço por trás, não apenas de construir prédios, mas, principalmente, de melhorar a qualidade da educação pública de Niterói. Inspirados no passado desse lugar, vamos construir o futuro desse espaço dedicado à cidade”, disse Axel.

O secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, pontuou que essa entrega representa um avanço significativo na Educação de Niterói. “Estamos trabalhando bastante por uma educação pública de referência em Niterói. Esse ciclo de inaugurações vai nos dar condições de ampliar a quantidade de vagas. Mas, para além disso, estes serão espaços para desenvolver o ensino, a criatividade, o saber e a autonomia dessas crianças, que são a nossa prioridade. Neste mesmo endereço, no prédio ao lado, ainda teremos um Centro de Treinamento para a preparação dos nossos alunos para os Jogos Escolares de Niterói e um Centro de Formação para os nossos profissionais. É o maior investimento em educação, tecnologia e esportes na história de Niterói”, destacou Bira Marques.

O prédio anexo à Umei receberá, em breve, o novo Centro de Treinamento da Educação de Niterói. O local vai oferecer toda infraestrutura para treinamento de alta performance, com objetivo de preparar os atletas para as competições do Jogos Escolares de Niterói (JEN). Os futuros atletas vão receber acompanhamento de nutricionistas, fisioterapeutas e preparadores físicos. No local, serão desenvolvidas modalidades esportivas como futsal, vôlei, handebol, basquete, entre outras. Além disso, o local também terá um espaço dedicado à tecnologia e conhecimento, com um polo de robótica. Também serão criados clubes de ciência e matemática.

Os profissionais de educação encontrarão um espaço dedicado a eles na nova unidade, com um centro de formação continuada. No local, serão oferecidos cursos, palestras e seminários que promovam o desenvolvimento dos processos pedagógicos dos servidores, favorecendo a troca de experiências e saberes.



Homenagem

A unidade recebe o nome da Therezinha Calil Petrus, falecida em julho de 2021 aos 90 anos de idade. Therezinha atuou toda a sua vida como professora e é reconhecida como uma das mulheres que mais trabalhou e lutou pela filantropia pedagógica em Niterói. Além da Educação, Therezinha era dedicada à música, e apresentou diversos recitais de piano. Em 2014 recebeu a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ela ainda era sócia do clube Tio Sam, onde passará a funcionar a nova Umei

Recentemente a Prefeitura de Niterói inaugurou a Umei Jornalista Vilmar Berna, em Jurujuba. O espaço irá atender 140 crianças, de 1 a 3 anos, em tempo integral. Além da Umei do Barreto, mais duas novas unidades serão inauguradas em breve pela Educação Niterói: as UMEIs da d’Areia e Fonseca. Na Umei da Ponta d’Areia, as obras estão em ritmo avançado. A nova unidade está sendo erguida ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, e terá 120 vagas. Além desta, está sendo construída uma Umei no Fonseca. O imóvel onde funcionava uma escola privada está sendo reformado para atender, em tempo integral, mais 120 estudantes da rede municipal.