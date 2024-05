Oficinas de construção do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação: inscrições abertas - Reprodução

Publicado 28/05/2024 21:49

Niterói – A Prefeitura está com inscrições abertas para as oficinas de construção do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (PMCT&I) que tem como principal objetivo definir metas e ações para o desenvolvimento dessas áreas no município. O plano contempla cinco eixos: Educação do Futuro, Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Verdes e Sociais, Cidadania Digital e Conectividade, Gestão Urbana Inteligente e Inovação Aberta e Participativa. O debate será promovido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI). As inscrições podem ser feitas pelo portal da secretaria ( https://abrir.link/OAkXX ).

O primeiro PMCT&I foi elaborado em 2013, com publicação em 2014, com vigência de 10 anos. As oficinas têm a finalidade de construir um novo plano que servirá como diretriz para formulação de políticas públicas na área de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Para a construção do novo plano, foram planejados cinco eventos para construção coletiva deste documento. São eles:



Eixo 1 - Educação do Futuro – Este eixo propõe incluir ciência, tecnologia e inovação no currículo de todos os níveis educacionais, com foco em empreendedorismo, inovação, pensamento crítico, solução de problemas e habilidades digitais. O objetivo é preparar o cidadão para as demandas do mercado e incentivar uma cultura de inovação contínua.



Eixo 2 - Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Verdes e Sociais - Este eixo propõe promover sustentabilidade por meio de tecnologias verdes, sociais e assistivas, com foco em iniciativas relacionadas ao meio ambiente, energias renováveis, inclusão, equidade social e engajamento comunitário. O objetivo é alinhar a sustentabilidade com os avanços em tecnologia e inovação social.



Eixo 3 - Cidadania Digital e Conectividade - Este eixo propõe ressaltar a necessidade de infraestrutura digital sólida e ampla conectividade como bases para uma cidade inteligente, humana e sustentável. O objetivo é focar em investimentos em redes de alta velocidade e ampliação do acesso à tecnologia, de forma universal e gratuita, em locais públicos, estimulando a pesquisa, inovação e a inclusão digital.



Eixo 4 - Gestão Urbana Inteligente - Este eixo propõe impulsionar o desenvolvimento de soluções inteligentes e inovadoras para desafios urbanos. O objetivo é fomentar a colaboração entre universidades, centros de pesquisa, empresas, sociedade civil e o governo para a promoção de inovações na gestão da cidade.



Eixo 5 - Inovação Aberta e Participativa - Este eixo propõe a criação conjunta de soluções tecnológicas e inovadoras com a colaboração da sociedade civil, empresas, governo e instituições de ensino e pesquisa. O objetivo é fortalecer o ecossistema de inovação da cidade com ações que incentivem os setores produtivos no desenvolvimento de soluções inovadoras para a geração de novos negócios, emprego e renda.



Calendário das oficinas:



Dia 1 - 20 de junho de 2024 - Oficina de construção do PMCT&I - Unilassale/ R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói



Dia 2 - 29 de junho de 2024 - Oficina de construção do PMCT&I - UFF Campus Valonguinho/ R. Mario Santos Braga, 30 - Centro, Niterói



17 de julho de 2024 - Plenária Final - Unilassale/ R. Gastão Gonçalves, 79 - Santa Rosa, Niterói.