Projeto "Bota Fora" mobiliza moradores da Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Projeto "Bota Fora" mobiliza moradores da Região Oceânica Divulgação/Ascom

Publicado 31/05/2024 12:34

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói realizou, nesta quarta-feira (29), a nona edição do ‘Bota Fora’ e recolheu entulhos, como computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão e caixotes, na comunidade da Ciclovia, em Piratininga. A ação é realizada pela Clin, em parceria com o “PRO Sustentável” – um programa de recuperação ambiental da Região Oceânica – e com a associação de moradores. Desde o início do projeto, foram recolhidas cerca de 9 toneladas de resíduos. O objetivo é chamar a atenção da população para o descarte irregular de materiais volumosos.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, ressalta a importância da iniciativa. “Essa nossa ação tem sido muito bem-aceita pelos cidadãos, pois toneladas de resíduos grandes deixaram de ser descartados irregularmente. A ideia é levar a campanha para outros bairros e contribuir para a conscientização de todos sobre a importância do descarte responsável”, frisa.

Marcia Cristina, moradora há 34 anos do local, destaca a relevância do programa. “Todos os meses eu participo dessa ação! Foi a melhor coisa que aconteceu no bairro, antes isso aqui era cheio de entulho e móvel velho, mas agora meus vizinhos já entenderam como funciona e está todo mundo participando e colocando para fora só no dia que a Clin vem”.



Em junho, mais duas ações do ‘Bota Fora’ já estão programadas: dias 19, no Jacaré, e 26, na Ciclovia.