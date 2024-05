Iva França: escritora niteroiense lança novo livro - Divulgação/scom

Iva França: escritora niteroiense lança novo livroDivulgação/scom

Publicado 31/05/2024 12:57

Niterói - Neste sábado, dia 01/06, às 15h, a autora niteroiense Iva França lança seu quarto livro, “O lúdico poético em nós”, na Grégora Arte Café, na Glória, na Zona Sul do Rio. Nessa dinâmica lúdica, presente desde o título da obra, Iva expõe uma consciente costura de seus vários domínios criativos, que transitam por colagens e fotografias.

Quarta publicação de Iva, que tem publicação independente, adere à tendência da edição própria, direcionada ao público feminino. Traz páginas com indicações e reflexões que levarão as mulheres/leitoras ao ato da escrita como parte da experiência de leitura, numa proposta interativa que dialoga com outra faceta da autora: a produção de cadernos artesanais.

“O lúdico poético em nós” conta também com um potente escopo visual formado por trabalhos de Iva em diálogo com aquarelas de Ana Rangel, artes plásticas de Leyr de Carvalho e desenhos de Cláudia Pinto, Clarissa Simon, Gisely Poetry, Gregório Veríssimo e Maria Goreti Rocha.

Iva França é pesquisadora da escrita de autoria feminina, Mestra em Literatura Portuguesa, Especialista em Literaturas Portuguesa e Africanas e em Leitura e Produção Textual. É professora e escreve poemas e contos, tendo participação em diversas antologias literárias. É Acadêmica da Academia Vianense de Letras e faz parte do Portal Fazia Poesia. Também publicou os livros "Flor de Maio - Poemas Oferecidos" (2013), pela Editora Multifoco, "Lola - Todas as Mulheres" (2022), pela Ases da Literatura, e "Caderno de Rascunhos" (2023). Produziu e organizou o livro “Poesia Itinerante” (Diversos autores), do grupo Empório da Poesia (2022).

O lançamento tem entrada gratuita, e contará também com um sarau, sessão de autógrafos e um bate-papo descontraído com a autora. O Grégora Arte Café fica na Rua Cândido Mendes, 98 – Loja C, na Glória.