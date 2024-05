Foram 25 ações executadas ao longo de todo o mês, em diversos pontos da cidade - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói - A Prefeitura de Niterói encerrou, nesta quarta-feira (29), as atividades da campanha do Maio Amarelo. A agenda de eventos, realizados pela NitTrans, incluiu ações de Educação Para o Trânsito com foco em educadores, estudantes, motoristas profissionais, motociclistas, ciclistas e a população em geral. Foram 25 ações executadas ao longo de todo o mês, em diversos pontos da cidade.

Neste 2024, o Maio Amarelo teve como tema ‘Paz no trânsito começa por você’, e este é o legado que o presidente da NitTrans, Gilson Souza, quis deixar para todos que participaram na organização ou como público das atividades.

“O Maio Amarelo reforça a necessidade de estarmos todos os dias nas ruas, nós que somos agentes propagadores da Educação Para o Trânsito e fiscalizadores, mas que também somos motoristas e pedestres. Nos responsabilizamos em fazer a nossa parte na construção de um trânsito mais seguro. O Maio Amarelo vem para reforçar que a nossa conduta é o que poderá causar ou evitar os acidentes de trânsito”, reforçou o presidente Gilson.

A programação, desenvolvida pela Coordenadoria de Educação Para o Trânsito, teve destaque com o Curso de Pilotagem Segura para Motociclistas Delivery, a Capacitação para Motoristas de Ônibus, a palestra de BMX e o projeto ‘NitTrans vai à Comunidade’.

Para a Coordenadora de Educação Para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha, a realização de mais uma edição do Maio Amarelo reforça o compromisso que a Prefeitura de Niterói tem há mais de uma década. “É com sentimento bom de missão cumprida que finalizamos mais uma campanha Maio Amarelo, neste mês em que, por meio da Educação Para o Trânsito, mergulhamos na luta pela redução dos acidentes de trânsito. Seguiremos ao longo do ano realizando ações de conscientização para atingir nosso objetivo de vivermos em uma cidade sem mortes no trânsito”.

A campanha Maio Amarelo é uma união de iniciativas que tem como objetivo diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias, levando ações educativas aos diversos setores da população. Em Niterói, os motociclistas que trabalham com entregas foram priorizados, considerando que o número de acidentes envolvendo motocicletas tem aumentado a cada ano. Contudo, a campanha desenvolvida na cidade abrangeu os pedestres, ciclistas, motoristas de ônibus, crianças e professores, além de levar o tema da educação para o trânsito para as comunidades do Cavalão e Boa Esperança.