Dia Mundial Sem Tabaco: data foi celebrada na ultima sexta-feira - Divulgação/Ascom

Dia Mundial Sem Tabaco: data foi celebrada na ultima sexta-feiraDivulgação/Ascom

Publicado 01/06/2024 08:55

Niterói - Criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, o Dia Mundial sem Tabaco foi celebrado nesta sexta-feira (31). A Prefeitura, através do Programa de Controle de Tabagismo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, oferece tratamentos integrais e gratuitos para todos os usuários que desejam parar de fumar. O atendimento inclui uma consulta inicial individual, a abordagem cognitivo-comportamental, e o tratamento farmacológico de apoio.

“A nossa rede municipal proporciona auxílio para qualquer morador que deseje parar de fumar. Ele é feito através da assistência dos profissionais qualificados que fazem parte do nosso Programa de Controle de Tabagismo”, explica a secretária Anamaria Schneider.

O tratamento contra o tabagismo em Niterói é oferecido nas policlínicas de Itaipu, Carlos Antônio da Silva, Fonseca, Largo da Batalha, Sérgio Arouca, Engenhoca e Barreto, na Unidade Básica da Engenhoca, no Hospital Universitário Antônio Pedro e no Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras.

Em 2024, a campanha do Dia Mundial sem Tabaco tem como tema “Proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco”. A campanha tem como objetivo promover uma mudança de comportamento, além de proteger as novas gerações dos perigos do uso do tabaco, alertando sobre as táticas da indústria para atrair crianças e adolescentes, com interesse em garantir e ampliar seu mercado consumidor.

De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) feita em 2019, 16,8% dos escolares de 13 a 17 anos já haviam experimentado o cigarro eletrônico, sendo 13,6% nos de 13 a 15 anos e 22,7% nos de 16 e 17 anos. Quanto ao sexo, a experimentação é maior entre os homens (18,1%) do que entre as mulheres (14,6%).