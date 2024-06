Prefeitura: apoio ao enviar equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia para auxiliar nas vistorias das casas que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul - Divulgação/Ascom

Prefeitura: apoio ao enviar equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia para auxiliar nas vistorias das casas que sofreram com as enchentes no Rio Grande do SulDivulgação/Ascom

Publicado 01/06/2024 09:19

Niterói - A Prefeitura enviou uma equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia para auxiliar nas vistorias das casas que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul. Sete profissionais estão em Canoas, desde a última quarta-feira (29), com a missão de auxiliar a analisar e avaliar os pontos mais críticos, junto às equipes locais, das cerca de 130 mil casas que sofreram com as enchentes após o nível da água baixar na cidade, acompanhados do consultor da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o coronel do Corpo de Bombeiros, Walace Medeiros.



O secretário municipal de Defesa Civil, Eric de Oliveira, destacou a experiência da equipe para atuar no atendimento pós-desastres. "Trouxemos parte de nossa equipe de engenharia e arquitetura com experiência no atendimento pós desastres. No momento, estamos alinhando junto aos órgãos municipais nosso plano de ação e fazendo o reconhecimento das áreas atingidas. Já construímos, junto ao SiGeo, uma aplicação que auxiliará as análises estruturais e dará mais agilidade, permitindo que o município pleiteie, junto às autoridades, recursos para reconstrução da cidade. Essas ações de apoio são muito importantes. Ajudamos com nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, aprendemos com as experiências locais, fortalecendo nosso sistema de Defesa Civil".



A equipe da secretaria deve ficar quase duas semanas em Canoas para entender o cenário, verificar as áreas atingidas onde a água já baixou e quais as prioridades de atendimento para fazer a variação estrutural das casas. A partir dessa análise, a equipe vai realizar o georreferenciamento de cada residência para depois jogar no sistema, adequando ao mapa da cidade e cadastrar cada casa.



Criado em 2018, o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGEO) agrupa, em seu banco de dados, informações com o intuito de fornecer com maior precisão e transparência no que tange a evolução urbana da cidade.



Experiência em pós-desastres

A Defesa Civil de Niterói vem acumulando experiências em auxiliar os municípios brasileiros nos cenários do pós-desastres. As equipes já estiveram no Sul da Bahia, Pernambuco (Recife e Jaboatão) e nos em cidades das Regiões Noroeste (Miracema) e Serrana do Estado (Petrópolis).



Técnicos em engenharia e geologia participaram do resgate e socorro emergencial e trabalharam no apoio às equipes locais no trabalho de resgate das vítimas da enchente. A equipe ainda avaliou as áreas atingidas e auxiliou nas vistorias nas estruturas atingidas.