André Bento: Presidente da Neltur fará workshop na UFF - Divulgação/Ascom

Publicado 02/06/2024 13:02

Niterói – Vai acontecer esta semana na Universidade Federal Fluminense (UFF) a Jornada da Economia Criativa & Turismo: Aproximações e Colaborações. O evento terá apresentação do Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, com o workshop sobre “Projetos e Perspectivas para o Turismo em Niterói”, no próximo dia 4 de junho, a partir das 13h40, no auditório do Instituto de Biologia – Campus Gragoatá, Bloco M, da Faculdade de Turismo da UFF.O workshop fará parte da série de eventos da Jornada, que a UFF realiza atravésdo Laboratório de Políticas, Governança e Turismo (LabPGTur) da Faculdade de Turismo da UFF e Aldeia Tech, com apoio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói (SMCTI) e do Núcleo de Projetos FTH/UFF – e que está com inscrições abertas. O link de inscrição é o https://www.sympla.com.br/evento/economia-criativa-e-turismo-aproximacoes-e-colaboracoes/2478142 André Bento destaca que a parceria com a UFF é cada dia mais relevante no trabalho em prol do turismo de Niterói. “Participar de uma jornada como esta só confirma que o trabalho e o olhar do poder público está cada dia mais coeso também com a UFF, uma instituição cuja parceria é contínua, que nos auxilia significativamente ao pensar nas ações em prol do turismo da cidade. Creio que este evento será mais uma ação de êxito da UFF e convido a todos interessados nos temas a serem abordados a se inscreverem, pois a expectativa é de que a Jornada será extremamente enriquecedora e produtiva”, destacou Bento.8h55 – Welcome Coffee9h15 – Abertura com as instituições participantesPrfa. Dra. Fábia Trentin – Coordenadora do Laboratório de Política, Governança e Turismo (LabPGtur-UFF); Prof. Dr. Magnus Emmendoerfer – Coordenador Geral da Cátedra da Unesco de Economia Criativa e Políticas Públicas; Sr. Edvaldo Reis – Gerente de Inovação da EmbraturLab; Valéria Braga – Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; André Bento – Presidente da Neltur; Sr. Felipe Beraldini – Secretário Executivo da Aldeia Tech; Sr. João Evangelista Dias Monteiro – Diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria.9h50 – Interconexão entre o Cinema e o Turismo no Contexto da Economia Criativa, com o tema “Cinema e Economia Criativa” e “Para Falar de Cinema e Turismo” (Profo. Dr. Ari da Silva Fonseca Filho – UFF)10h50 – Interconexão entre o Cultura Geek e o Evento Geek no Contexto Economia Criativa. Temas: “Cultura Geek” (Doutorando Dionísio de Almeida Brazo – UFF) e “Evento Geek” (Alexandre Lage – Rádio Esfera).