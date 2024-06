Baile Charme no MAC: neste domingo, de graça - Reprodução

Baile Charme no MAC: neste domingo, de graça

Publicado 01/06/2024 15:05

Niterói - O MAC Niterói recebe no dia 02 de junho (domingo), a Família Black Star que realizará mais uma edição do Baile Charme Família Black Star, que recentemente se tornou uma marca registrada na cidade e adjacências. O evento acontecerá no dia 02 de Junho de 2024, a partir das 12h até às 18h, e contará com uma sensacional feira de artesanato e gastronomia Papa-goiaba.



O MAC serve como palco para eventos culturais e educacionais, além de conter um vasto acervo de obras de artistas e ser visitado por pessoas de várias partes do mundo. Nada melhor que um baile charme, arte com dança e boa música, pessoas lindas em seus diferentes estilos, vindas de todas as partes do país, para conhecer o famoso Baile Charme no Museu de Arte Contemporânea de Niterói.



“A expectativa dos Organizadores do Baile Charme Família Black Star para essa 2ª Edição de 2024 é imensa, com um público de várias cidades do Rio de Janeiro, que estão contando os minutos em uma gigante empolgação para curtir esse reverberante Baile Charme", diz Jocimar Lima (JP Shine Black).



O Baile Charme da Família Black Star contará com a presença dos residentes DJ Roberto, Paulão DJ, DJ JP Shine Black, DJ Giselle e DJ convidado Marquinho Brad.



O evento contará com uma seleção musical que abarca as mais variadas vertentes da Black Music, como Charme R&B, MedBack, Flash Charme, Clássicos do Charme, Charme nacional, Soul, Hip-Hop, Afrobeat, Quiet Storm, RNB, entre outros, da identidade da Cultura Preta.



SERVIÇO

Evento: Baile Charme da Família BlackStar

Data: 02/06/2024

Horário: 12h às 18h

Classificação indicativa: livre

Valor: Grátis

Local: Praça MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói - RJ