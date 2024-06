São João Batista: festa vai angariar fundos para ajudar na construção da catedral projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer - Divulgação/Ascom

São João Batista: festa vai angariar fundos para ajudar na construção da catedral projetada pelo arquiteto Oscar NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 03/06/2024 15:37

Niterói - O padroeiro de Niterói, São João Batista, vai ganhar um festival para chamar de seu esse ano. Além da tradicional programação na Catedral de São João, a partir do dia 22 de junho, atrações variadas vão tomar conta da Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, no dia 30 de junho. O evento conta com apoio da Prefeitura de Niterói.

O objetivo é angariar fundos para ajudar na construção da catedral projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Vai ter de tudo um pouco, desde quadrilha do Balão Dourado e comidas típicas até grandes shows com Ilmar Quintanilha, Gabriela de Sá e a banda Rosa de Saron.

"É sempre maravilhoso trazermos eventos para o espaço do Caminho Niemeyer. Esse é um local democrático e que acolhe a diversidade de estilos e gêneros na busca pela promoção e democratização da cultura e do lazer em Niterói", diz a presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Marcelly Apollinário.

Mas as celebrações já começam antes, a partir do dia 15, com a novena para o padroeiro na Catedral de São João Batista. Até o dia 23, a programação contará com missas e novenas todos os dias. Entre os dias 22 e 24, os festejos incluem apresentações musicais, comidas típicas e brincadeiras na Catedral.

"Com espírito de alegria e de confiança em Deus, gostaríamos de convidar a todos para participarem do Festival de São João, padroeiro de nossa cidade de Niterói e também de nossa Arquidiocese. Com esse evento, continuamos a promoção da Nova Catedral de São João Batista, que está sendo construída no Caminho Niemeyer e que será um grande pólo de promoção religiosa, cultural e social da cidade de Niterói e de todos aqueles que por aqui passarem", afirma o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco.

No dia do padroeiro, 24 de junho, haverá missas às 8h, 9h30, 11h, 14h, 15h30, 17h, além da procissão às 18h30, que vai percorrer as ruas da cidade. O tradicional angu à baiana será às 12h.



Já no dia 30 de junho, as festividades acontecem na Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, pela primeira vez, em uma parceria inédita entre a Prefeitura de Niterói e a Arquidiocese de Niterói. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis, a partir do dia 1, no site Sympla.com.br. É necessário levar 1kg de alimento não perecível que será doado para as obras sociais.

Confira a programação:

Dia 30 de junho – Caminho Niemeyer

10h: Abertura dos portões

11h: Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Geraldo de Paula

12h30: Almoço (churrasco misto, no valor de R$ 25,00), acompanhado de música ao vivo

14h: Apresentação da Quadrilha Balão Dourado

16h: Show com Ilmar Quintanilha

17h30: Show da Gabriela Sá

19h: Banda Rosa de Saron e Adoração

22h: Encerramento