As atrizes Gabriela Linhares e Aline Campos: curtindo a roda de samba no último domingo - Divulgação

As atrizes Gabriela Linhares e Aline Campos: curtindo a roda de samba no último domingoDivulgação

Publicado 03/06/2024 13:52

Niterói – A última edição do 'Samba do André Diniz', que aconteceu no Alfa Bar, na Rua do Mercado, Centro do Rio, reuniu bambas em uma roda de samba animada e com repertório de grandes sucessos do gênero.

Marquinho China e Cláudio Jorge (vencedor do Grammy Latino de melhor disco de samba em 2020) comandaram a festa gratuita e popular – ao lado de diversos outros músicos e compositores do samba carioca.

Passaram por lá a atriz e diretora Gabriela Linhares, além de outros nomes da arte, como a viúva do mestre Aldir Blanc, Mary; a modelo e atriz Aline Campos e diversos gestores de Niterói. Todos assistiram a roda de samba e cantaram clássicos do samba interpretados pelos artistas, em uma tarde agradável e ensolarada.