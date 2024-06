Ação faz parte de um processo de revitalização em 10 comunidades de Niterói - Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 03/06/2024 15:54

Niterói - Os moradores da comunidade de Bonsucesso, em Piratininga, já começaram a receber intervenções nas ruas da região. Promovido pela Prefeitura de Niterói, o processo de urbanização já avançou para a pavimentação de vias e escadarias. Realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), as obras fazem parte de um pacote de R$170 milhões de investimento na revitalização de 10 comunidades de diferentes bairros da cidade.

Além da pavimentação, as equipes da Emusa atuam na criação e reforma de áreas de convívio. Pensadas para atender públicos de diferentes idades, esses espaços vão receber itens de lazer e um campo de futebol. Outro destaque é a construção de um centro comunitário.

A infraestrutura da comunidade também é um dos focos de atuação. Será realizada a instalação e complementação do sistema de drenagem já existente, além da implementação de pontos de coleta de lixo. Pontos de LED serão restaurados e ampliados. As áreas com encostas também receberão intervenções com solo grampeado e implementação de paisagismo. Com um investimento de R$16,4 milhões, a previsão de conclusão das obras é para março de 2025.