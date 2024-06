Jardim Imbuí: obras da Prefeitura avançam na região - Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 04/06/2024 10:08

Niterói - O Jardim Imbuí, bairro da Região Oceânica, segue passando por transformações A Prefeitura realiza, desde o ano passado, obras de urbanização por todo o bairro, modernizando a infraestrutura de 17 vias da região. Realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), as intervenções fazem parte do Pacto de Retomada Econômica, uma iniciativa da Prefeitura que visa injetar R$3 bilhões em investimentos na cidade.

Atualmente, todas as 17 ruas já têm rede de drenagem instalada. No total, essa intervenção criou quase cinco quilômetros de rede coletora. A pavimentação das vias, assim como a construção de calçadas e meios-fios, está em andamento.

O projeto de urbanização do Jardim Imbuí conta com um investimento total de R$9,6 milhões e tem previsão de término para outubro deste ano. Em 2023, a Emusa concluiu as obras de urbanização nos bairros de Serra Grande, Maravista e Itaipu, também na Região Oceânica. No total, 87 ruas receberam melhorias, incluindo a instalação de novas redes de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e paisagismo.