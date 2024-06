Niterói: cidade vai realizar ação social no bairro do Sapê no próximo sábado - Reprodução

Niterói: cidade vai realizar ação social no bairro do Sapê no próximo sábadoReprodução

Publicado 05/06/2024 16:10

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e o Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador, vai participar de uma ação social neste sábado (8), das 9h às 13h, no Clube Olaria, no Sapê. A atividade, promovida em parceria com instituições públicas e provadas, vai levar serviços gratuitos aos moradores da localidade.



A secretária executiva do Núcleo Regional, Claudia Almeida, destaca a importância da ação social que representa um passo significativo na promoção da saúde, bem-estar e cidadania para os moradores do Sapê e arredores."Este evento é crucial para fortalecer o apoio às comunidades locais, oferecendo serviços essenciais que muitas vezes são inacessíveis para muitos. A união de diversas entidades em prol do bem-estar da população mostra o compromisso com a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social°, reforça Claudia.



Durante a ação social, os moradores terão acesso à orientação de saúde, aferição de pressão, teste de glicose, orientação jurídica, doação de roupas, pesagem, cadastro para o bolsa família, recreação para crianças, aulão de zumba, isenção da taxa de pagamento para retirada de documentos de identidade, casamento e nascimento, massagem relaxante, terapias, ventosa, alongamento, serviço de troca de lâmpadas comuns por uma de led, atendimento comercial, van experience, exame de vista, óculos à preço popular, trancista, barbeiro e design de sobrancelhas. Além disso, será realizado um cadastro para o sorteio de geladeiras de baixo consumo.



As atividades são oferecidas em parceria com a concessionária Enel, Universo e apoio da Unifarmaerj, Fesaúde, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Parque Esportivo e Social do Caramujo, Projeto Meu Abraço, Zion, Léo Terapias, Bahia e Lima Advogados, Super Ótica e Associação de Moradores do Rato Molhado. O evento acontecerá na Rua Dr. Nilo Peçanha, s/n, dentro do Esporte Clube Olaria, e oferecerá uma ampla gama de serviços gratuitos para a comunidade.

