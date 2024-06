Prefeitura de São Gonçalo: realizando o teste do pezinho - Divulgação

Prefeitura de São Gonçalo: realizando o teste do pezinhoDivulgação

Publicado 07/06/2024 09:17

São Gonçalo - Na última quinta-feira, 6 de junho, o Brasil comemorou o Dia Nacional do Teste do Pezinho. O exame é um dos primeiros da vida de um bebê e um dos mais importantes. Em São Gonçalo, a triagem neonatal – como também é chamado – diagnostica 54 doenças e é oferecido em sete locais – cinco polos sanitários e duas clínicas municipais – em dias e horários alternados.

“O objetivo da data é alertar a população sobre a importância da realização do teste de prevenção, que detecta distúrbios, deficiências e doenças em fase pré-sintomática. Assim, o tratamento pode ser iniciado o quanto antes, minimizando os danos à saúde da criança”, relatou a coordenadora do Programa Integral de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, Raquel Vieira.

A Triagem Neonatal deve ser realizada até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida. “Tratar os bebês precocemente impede que eles tenham complicações mais severas e sequelas no futuro. As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Por isso, é de extrema importância a realização do teste. É de graça e não tem qualquer reação no bebê”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha, que também é pediatra.

Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento do bebê, comprovante de residência, documento do responsável, cartão de vacina e cartão do SUS da criança. Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn (para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023) e o site netlaudo.com.br/consulta (para os nascidos até 31.07.2023).



Locais de exames:



Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento prévio no local



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada



Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada



Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

De segunda a quinta, das 8h às 18h

Sábado, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada



Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Terça e sábado, das 8h às 11h

Livre demanda por vez de chegada