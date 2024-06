Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, em Alcântara: recebendo a visita do atleta paralímpico gonçalense Anderson Lopes - Fabio Guimarães

Publicado 07/06/2024 08:56

São Gonçalo - Com o objetivo de inspirar e motivar os alunos da Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, em Alcântara, o atleta paralímpico gonçalense Anderson Lopes visitou a unidade nesta quarta-feira (5) e ministrou uma palestra, onde contou a sua trajetória de vida.

Esta é a segunda palestra do atleta na rede municipal de ensino de São Gonçalo, com o projeto “Jornada Inclusão Paralímpíca: A História Paralímpica Brasileira até Paris 2024”, que pretende percorrer as 117 unidades da rede, levando histórias de superação e mostrando aos alunos medalhas e a tocha olímpica de 2016, que o atleta de lançamento de disco teve a oportunidade de carregar. “Quando eu subi no pódio de Atlanta e coloquei a medalha no peito, eu pensei que a minha missão estava cumprida. Fui o melhor do mundo, o recordista. Depois disso fui medalhista em Sidney, na Austrália e ainda ganhei seis medalhas de ouro em parapanamericanos. O que estou fazendo aqui é mostrar para vocês que, independente de onde você nasceu, de onde você mora, a gente consegue conquistar tudo com treinamento e estudo”, disse o atleta.

Presente no evento, o secretário de Educação, Maurício Nascimento, agradeceu a disponibilidade do atleta em contar sua história de vida para os alunos da rede municipal, que tanto vai agregar e servir de inspiração para toda a comunidade escolar. “Queria agradecer imensamente a presença do Anderson aqui, que veio para contar uma história de superação, para que os alunos vejam que é possível, com dedicação e estudo, atingir todos os objetivos. É uma história emocionante e temos muito orgulho de ter este atleta paralímpico, que tanto representou São Gonçalo e o Brasil, em nossas unidades escolares”, afirmou o secretário.