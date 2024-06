A programação para estes dias é realizada através da primeira parceria com o Museu do Ingá, de Niterói - Luiz Carvalho

A programação para estes dias é realizada através da primeira parceria com o Museu do Ingá, de NiteróiLuiz Carvalho

Publicado 07/06/2024 08:34

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo traz novidades para os finais de semana de junho para quem for visitar a exposição ‘Quintessência’, em cartaz na Casa das Artes de São Gonçalo. O local terá exibição de cineclube e também oficina de stencil, nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho.

A programação para estes dias é realizada através da primeira parceria com o Museu do Ingá. O cineclube terá exibição do documentário "Style Wars", de Tony Silver e Henry Chalfant, um marco da cultura underground que retrata os conflitos sociais dos anos 70, influenciando gerações de artistas. Além da exposição e da exibição do documentário, serão realizadas oficinas de Stencil, usando desenhos de Street Art para criar composições rápidas e precisas, ideais para camisetas, objetos e painéis. Serão dias para explorar novas formas de expressão e mergulhar na vibrante arte urbana. Uma oportunidade única para os fãs de Hip Hop.



Programação:



Sábados: 8,15,22 e 29 de junho

Oficinas de Stencil

10h30 às 11h30; 13h30 às 15h; 15h30 às 16h30



Cineclube

10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30

Exposição

A exposição ‘Quintessência’ pode ser visitada de quarta a domingo, de 10h às 18h. Entrada gratuita.

A Casa das Artes fica na Rua Moreira César, S/N - Zé Garoto, São Gonçalo.