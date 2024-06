Além de um estacionamento com mais de 120 vagas, local que possui um dos principais polos de autopeças do Estado - Renan Otto

Publicado 07/06/2024 09:39

São Gonçalo - Os moradores do bairro Jardim Alcântara aprovam as intervenções feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo no bairro. Além de um estacionamento com mais de 120 vagas na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, local que possui um dos principais polos de autopeças do Estado do Rio de Janeiro, uma área de descarte irregular de detritos está sendo revitalizada.

O pedreiro Júlio César Cardoso, de 23 anos, mora no local desde que nasceu e disse que nunca pensou em ver o espaço revitalizado como está no momento. "Era ruim para passar aqui. De noite, então, era muito escuro. Agora, temos iluminação pública de qualidade. Antes, eu nem passava aqui, hoje ando por aqui tranquilamente. Fora o lixo que era descartado aqui, o mato alto. Agora está ficando perfeito!", afirmou.

Moisés Wihans, de 22 anos, também fez elogios. "Eu moro aqui há 17 anos e nunca vi melhoria. Antes, tinha urubu, sujeira, fora o mal cheiro, era péssimo. Agora, está mais limpo, está dando para caminhar por aqui, plantaram palmeiras. Está perfeito!", disse.

O projeto da área revitalizada inclui ainda urbanização, iluminação e câmeras de monitoramento, que serão instaladas na região para evitar que a população volte a jogar lixo no local. No início das intervenções,, mais de 80 caminhões com detritos foram retirados. O terreno passou também por drenagem e terraplanagem e está prestes a receber pavimentação. Também foram replantadas as palmeiras que foram retiradas pela Subsecretaria de Parques e Jardins dos trechos onde estão ocorrendo as obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e da Praça do Colubandê.



Além da revitalização, um estacionamento com vários módulos está sendo construído no bairro. O primeiro módulo possui 96 vagas de estacionamento; já o segundo módulo tem 30 vagas. Novos módulos de estacionamento ainda serão construídos no local. O projeto do estacionamento prevê ainda faixas de pedestres, criação de rampas de acessibilidade, regularização das calçadas e manutenção da vegetação existente. As intervenções estão sendo realizadas com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Gestão Integrada e Projeto Especiais.