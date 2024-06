Agentes que monitoram as câmeras do Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) encontraram cinco homens, que estavam em atitude suspeita - Divulgação

Agentes que monitoram as câmeras do Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) encontraram cinco homens, que estavam em atitude suspeita Divulgação

Publicado 07/06/2024 16:31

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam cinco homens em flagrante nesta madrugada de sexta-feira (7), no Centro. Eles são acusados de furto de cabos e o crime teria ocorrido na Rua Doutor Feliciano Sodré. Em outra ocorrência, um homem foi detido pelos agentes por posse de entorpecentes na Rua Oliveira Botelho, em Neves. Este último vai responder em liberdade.

Uma equipe de agentes da Guarda Municipal estava em patrulhamento quando foi informada, através de agentes que monitoram as câmeras do Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que cinco homens estavam em atitude suspeita na Rua Doutor Feliciano Sodré.

No local, os guardas abordaram quatro suspeitos, que estavam com quatro facas. O quinto homem foi encontrado em um poste no local tentando se camuflar junto aos fios para não ser localizado pelos agentes. Este último ainda tentou fugir quando os guardas solicitaram que ele descesse do poste, mas ele foi contido após o uso de uma arma de choque. Com ele, também foi encontrada uma faca. Ele foi levado para uma unidade de saúde em seguida.

Em uma consulta no sistema, os guardas constataram que os cinco homens já possuíam passagens criminais. Eles foram detidos e levados para a 72ª DP (Mutuá). Com eles, além das facas, foram apreendidos 25 metros de fios cortados e uma tesoura.



O sexto preso - O suspeito foi avistado em atitude suspeita por agentes da Guarda que estavam em patrulhamento. Ele estava em um local conhecido por ser um ponto de encontro de usuários de drogas. O homem foi abordado e, ao ser revistado, os agentes encontraram uma possível pedra de crack embalada em um saco plástico. Durante a revista, ele ainda desferiu palavrões contra os agentes e ofereceu resistência. Em uma pesquisa no sistema, os agentes também constataram que ele possuía diversas anotações criminais. O suspeito, então, foi detido e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi liberado posteriormente. Ele vai responder em liberdade.