As inscrições para as atividades começam presencialmente neste sábado (8), de 10h às 13h, na Praça Trindade - Divulgação

Publicado 07/06/2024 16:40

São Gonçalo - Após grande sucesso na primeira edição, o Projeto de Braços Abertos volta a São Gonçalo, dessa vez no bairro Trindade. Serão oferecidas diversas atividades gratuitas a partir deste sábado, na Praça da Trindade, e no dia 23 de junho vai acontecer a tradicional corrida de rua de cinco quilômetros e uma mini-corrida para as crianças. As inscrições para as corridas serão abertas de forma presencial e gratuita, na Praça da Trindade, no dia 13 de junho.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. As inscrições para as atividades começam presencialmente neste sábado (8), de 10h às 13h, na Praça Trindade. Também no sábado vai acontecer um torneio de futebol e muita brincadeira no Espaço Kids Juca Energia. Durante os fins de semana, até o dia 23 de junho, serão oferecidas atividades como treinões para a corrida de cinco quilômetros, aulas de tai chi chuan, breakdance, circo e ginástica. A programação completa está detalhada no site oficial do projeto.

Assim como na primeira etapa do projeto, que aconteceu no bairro Colubandê em janeiro deste ano, a Casa Enel ficará disponível na praça para que os moradores da localidade possam vão contar com diversos serviços, como realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, efetuar a troca de lâmpadas, participar de oficinas sobre consumo consciente, que tem por objetivo reduzir o gasto de energia.

Além disso, para aprimorar a qualidade da energia fornecida à população, equipes de eletricistas atuarão na região em regime de mutirão, visando garantir um serviço mais eficiente e seguro. Já na Van Experience, estão programas ações educativas, como jogos e uma experiência envolvente de interação e realidade aumentada para os visitantes. Será oferecido um curso de capacitação profissional para aqueles que tiverem interesse em trabalhar na corrida. As inscrições para a capacitação serão feitas no dia 13 de junho.