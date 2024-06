Com novos equipamentos, consultórios revitalizados e uma estrutura de qualidade, a USF voltou a facilitar a vida dos moradores - Fábio Guimarães

Publicado 11/06/2024 06:55

São Gonçalo - Depois de ficar fechada por seis anos sem oferecer serviços e atendimentos para a população, a Unidade de Saúde da Família (USF) do Anaia Pequeno, no Arsenal, foi reaberta pela gestão do prefeito Capitão Nelson em maio do ano passado. Um ano depois, a unidade atende os pacientes com excelência e celeridade nos diversos atendimentos e serviços com capacidade para receber 8 mil pacientes.

Com novos equipamentos, consultórios revitalizados e uma estrutura de qualidade, a USF voltou a facilitar a vida dos moradores que, no período em que esteve fechada, tinham que seguir para a Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, também no Arsenal. A clínica fica do outro lado da rodovia RJ-104, dificultando o acesso para muitos e sobrecarregando a unidade.

Esse era o caso da aposentada Ilce Xavier, de 73 anos, que realiza curativo – todos os dias – no calcanhar devido a uma ferida aberta pelo diabetes. “Eu conheci e frequentava o posto antigo. A diferença é grande. A marcação está ótima e o atendimento rápido. Está tudo mais bonito, melhorou muito. Antigamente, tudo era mais lento. E, quando ficou sem funcionar, tinha que ir para o Zerbini. Meus parentes ficavam preocupados por conta de ter que atravessar a pista”, contou Ilce.

A unidade tem dois médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O posto também conta com profissionais do e-Multi com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Os programas da Atenção Básica estão disponíveis com serviços de pré-natal, preventivo, puericultura, medição da pressão arterial e da glicose. Há também vacinação, serviço de curativo e exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Professora de 47 anos, Andreia Cunha Pereira, foi buscar informação sobre o atendimento da unidade de saúde e saiu com o filho Carlos André Cunha Pereira Rosa, de 4 anos, com a caderneta de vacinação atualizada. “Estou morando no Anaia há oito meses. É a primeira vez que frequento a rede de saúde do município de São Gonçalo. Conheci, usei e estou saindo satisfeita. Está muito bonito, organizado e limpo. E o principal destaque é a educação dos profissionais. São muito atenciosos”, elogiou.

Entregue revitalizada para a população, a unidade está adequada conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade, para melhor atender a população. A obra conta com ambientes climatizados e acessíveis (rampa, piso tátil, barras e banheiros adaptados para pessoas com deficiência).

“Essa unidade estava abandonada. E o prefeito Capitão Nelson deu a ordem para reabrir nos moldes das demais unidades revitalizadas. O objetivo é entregar serviços e atendimentos mais humanizados e com qualidade para os moradores, que não precisam mais se deslocar para o outro lado do bairro para atendimentos da rede básica. É um ganho enorme para todos os usuários. Unidade com qualidade e atendimento humanizado perto de casa”, defendeu o secretário de Saúde Dr. Gleison Rocha.