As alunas foram guiadas pela exposição "Quintessência", sobre Hip Hop, e instalações artísticas - Divulgação

Publicado 07/06/2024 16:53

São Gonçalo - As alunas do projeto São Gonçalo em Movimento, do núcleo de Zumba, tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a Casa de Artes de São Gonçalo. Essa iniciativa, que visa promover a inclusão cultural, proporcionou uma experiência enriquecedora e inesquecível para as participantes.

A visita começou com uma recepção calorosa dos funcionários da Casa de Artes, que apresentaram um breve histórico do local e sua importância para a cultura local. As alunas, ansiosas e curiosas, foram guiadas pela exposição "Quintessência", sobre Hip Hop, e instalações artísticas que abrangem diversas formas de arte, incluindo pintura, escultura e fotografia.

"Nosso objetivo é ampliar os horizontes dessas alunas, mostrando a elas que a arte é acessível e pode ser uma parte significativa de suas vidas. A Casa de Artes de São Gonçalo é um espaço maravilhoso que oferece essa oportunidade de aprendizado e inspiração", destacou a instrutora Bruna Lana, do Núcleo do Bandeirantes. O projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), continua comprometido em proporcionar mais atividades como essa, reconhecendo que o contato com a arte e a cultura pode transformar vidas e abrir novas possibilidades. Essa primeira visita à Casa de Artes de São Gonçalo foi apenas o começo de uma iniciativa que promete ser cheia de descobertas.