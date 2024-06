Unidade de Saúde: Décima oitava unidade modernizada a ser entregue pela gestão do prefeito Capitão Nelson - Fábio Guimarães

Publicado 07/06/2024 16:49

São Gonçalo - Em uma casa desconfortável e com ambientes inadequados, a Unidade de Saúde da Família (USF) Florença Helena Pereira da Silva Martins, no Largo da Ideia, sempre foi referência na região. Agora, remodelada e revitalizada, ela atrai moradores antigos do bairro que nunca estiveram na unidade. Com ambiente e profissionais acolhedores, o posto de saúde tem capacidade para atender 4 mil usuários.

“Eu estou, pela primeira vez, na unidade. Minha sobrinha elogiou tanto que eu vim conferir. Ela é atendida pelo médico daqui e marcou a minha consulta. Eu conheci o posto antigo e mudou muito. Está muito melhor. Já gostei da recepção inicial. Também fui convidada para conhecer as atividades da educadora física e já vou começar a fazer os exercícios em casa”, disse a aposentada Catarina Mattos, de 71 anos.

Décima oitava unidade modernizada a ser entregue pela gestão do prefeito Capitão Nelson, a unidade vai ampliar os serviços oferecidos neste mês de junho. O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo vai passar a fazer parte das atividades oferecidas para os moradores, incluindo os adolescentes, que querem parar de fumar. Mais que orientação, o programa oferece tratamento.

O tratamento faz parte dos programas da Atenção Básica, que também contempla os serviços de preventivo, pré-natal e puericultura, por exemplo. Os moradores ainda têm médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. O espaço também realiza vacinação e tem exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Suhellen Silva Cândido, auxiliar administrativa de 33 anos, acompanhou de perto a mudança da unidade. “O atendimento está muito bom. As marcações dos exames e consultas estão rápidas. O atendimento melhorou mil vezes depois da obra. Antes, demorava para consulta e os serviços eram mais precários. Agora, não temos do que reclamar. O lugar era estranho antes. O ambiente está muito melhor, iluminado e limpinho”, opinou.

A obra realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo foi entregue com consultórios, incluindo odontológico e ginecológico, salas de coleta de exames, vacinação, curativo, administração, recepção, copa e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD). Todos os ambientes são climatizados.

Os postos de saúde estão sendo padronizados e recebendo adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade. Com a revitalização, os postos recebem pisos novos, pintura, adequações dos espaços e revitalização da fachada.

“Essa reformulação da Atenção Básica é fruto de muito planejamento com o desejo de proporcionar melhor ambiente de trabalho para os funcionários que, consequentemente, vão atender melhor os pacientes. Somos servidores e estamos aqui para servir a população. A intenção é oferecer serviços humanizados e com qualidade”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha. O nome da unidade foi escolhido em homenagem à antiga funcionária Florença Helena, que trabalhou no posto por muitos anos, iniciando como faxineira e chegou à administradora. Helena sempre foi muito solícita com a população e faleceu em decorrência do coronavírus.