Publicado 10/06/2024 16:10

São Gonçalo - Em clima de muito romantismo, o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber um espetáculo especial da Orquestra Municipal de São Gonçalo nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a partir das 19h, os casais gonçalenses apaixonados vão poder aproveitar de um repertório repleto de músicas que falam de amor, com toda a característica marcantes da Orquestra Municipal, formada por artistas de renome da cidade. "Será uma noite inesquecível, com muita música boa para cantar. Esperamos proporcionar uma noite maravilhosa para todos os casais apaixonados", disse o maestro Paulo Guarany. A apresentação é aberta ao público e gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos, e sujeita à lotação do teatro.



Serviço:



Show especial da Orquestra Municipal de São Gonçalo para o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), às 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Gratuito, sem distribuição de ingressos, sujeito à lotação.