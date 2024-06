A lista da comissão organizadora foi publicada no Diário Oficial do Município - Henrique Maciel

A lista da comissão organizadora foi publicada no Diário Oficial do MunicípioHenrique Maciel

Publicado 11/06/2024 07:02

São Gonçalo - A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo vai promover, no mês de julho, a 6ª Conferência Municipal das Cidades, que terá como tema "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O objetivo da conferência é o fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas efetivas, destinadas ao desenvolvimento urbano, à habitação, aos territórios periféricos, à mobilidade urbana e ao saneamento básico, voltada à elaboração de propostas locais que serão aprimoradas sob a perspectiva de várias escalas, de comunitária à nacional.

Participam da comissão organizadora da 6ª Conferência Municipal das Cidades lideranças comunitárias, servidores públicos, empresariado, entidades profissionais, sindicatos, entre outros, demonstrando caráter plural e democrático da construção da iniciativa. A lista da comissão organizadora foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (5).

“Após 10 anos de espera, as Conferências Municipais das Cidades deverão ser retomadas em todos os municípios brasileiros. Neste sentido, São Gonçalo destaca-se dentre os municípios do Estado do Rio de Janeiro por conter representantes de diversos segmentos sociais na Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal das Cidades”, enfatizou a secretária de Habitação, Rafaela Santana.

A 6ª Conferência Municipal das Cidades de São Gonçalo terá três eixos de debate: Eixo 1: Articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas; Eixo 2: Gestão estratégica e financiamento; e Eixo 3: Grandes temas transversais. A expectativa é de que, durante a conferência, também ocorra a aprovação de quatro a oito propostas que impactem diretamente na transformação positiva da realidade local. Estas propostas serão encaminhadas à Conferência Estadual, com vistas à Conferência Nacional.