Mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região, serão beneficiados pelas intervenções, - Renan Otto

Publicado 11/06/2024 07:09

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo segue avançando na realização das obras dos bairros do Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa. Manilhas estão sendo instaladas nas 14 ruas que fazem parte do pacote de obras e receberão redes de águas pluviais para conter os alagamentos provocados pelas chuvas. As equipes da Prefeitura também estão atuando na Rua Capitão Crisanto Bastos, onde as calçadas serão substituídas.

Os moradores estão mais aliviados com as intervenções. Isso porque a região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos, que deverão ser contidos com as obras de macro e microdrenagem. É o que afirma Antônio Cássio Ferreira, de 61 anos, que mora no Mutuaguaçu há 43 anos.

"Em governos anteriores, prometeram essa mudança para nós, mas nunca fizeram nada, não desse jeito. Agora, eu acho que vai funcionar. O chão da rua também sempre foi de terra batida. Agora, estão drenando para evitar que aqui alague e vão pavimentar. Para nós, vai ser ótimo, vamos poder passar por aqui de carro tranquilamente", afirmou.

A intervenção integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Os logradouros que receberão as intervenções são Avenida Paula Lemos (parte), e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luís, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira e uma via sem nome. O prazo de duração da obra é de 12 meses e o investimento total foi de R$ 38 milhões.

Ao todo, mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região, serão beneficiados pelas intervenções, que incluem também pavimentação, meios-fios, passeios e sinalização viária horizontal e vertical. Os trabalhos irão englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão. As obras irão garantir melhorias na qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança para a toda a região.