PAM Coelho: obras de ampliação - Fábio Guimarães

Publicado 11/06/2024 15:06

São Gonçalo - As obras de ampliação do PAM Coelho avançam e devem ser entregues para a população no segundo semestre deste ano. As intervenções na unidade fazem parte das revitalizações da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo para melhor atender a população. O novo espaço vai dar mais qualidade e humanização no atendimento aos pacientes.

A construção acontece na parte externa em uma área aberta que ainda não era utilizada pelo PAM. A estrutura está praticamente pronta com os ambientes já separados, pisos instalados e pintura realizada. Os acabamentos finais, como a colocação do rebaixamento de gesso, serão realizados após a finalização da instalação da rede elétrica, que está em andamento.

As janelas já estão no lugar e as portas e aparelhos de ar-condicionado também serão instalados. O terreno está sendo preparado para dar acessibilidade aos usuários. Após a finalização da área ampliada, a parte física já existente da unidade receberá a revitalização. “É mais uma grande obra da saúde que está na reta final. Em mais dois meses, essa primeira fase da ampliação deve estar pronta”, disse o engenheiro responsável, Fernando Moreira.

Com a ampliação, a unidade passará a ter sete consultórios gerais, odontológico, ginecológico e cinco de psiquiatria (incluindo uma área de atividade externa e uma área de atividade coletiva coberta), salas de vacina, ultrassonografia, esterilização, fisioterapia, farmácia, almoxarifado, coleta de exames laboratoriais, descontaminação, duas recepções, sanitários adaptados, administração, refeitório e fraldário.

“Trabalho há mais de 20 anos na cidade e nunca vi investimentos na saúde como estão sendo feitos na gestão do prefeito do Capitão Nelson. É um grande avanço para todos – profissionais que têm ambientes adequados de trabalho – e para a população, que ganha serviços mais humanizados em ambientes confortáveis”, disse o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.

A construção segue todas as normas e protocolos de instalação e acessibilidade do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, a unidade terá ambientes humanizados, climatizados e com acessibilidade: banheiros adaptados com campainhas de alerta, rampas, piso tátil e barras. A área do atendimento psiquiátrico está sendo construída baseada na Política Nacional de Humanização (PNH).