Nivaldo Costa: ator vai interpretar poesias no Teatro Municipal George SavallaReprodução/Internet

Publicado 11/06/2024 16:10

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo abre suas portas para a poesia de Fernando Pessoa, nesta quinta-feira (13), às 19h, com ‘Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa’, comemorando 136 anos do poeta português. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo (RJ), o espetáculo idealizado pelo ator e diretor Nivaldo Costa traz ao palco poesias e heterônimos do renomado poeta.

Em pleno século XXI, um homem percorre o Brasil destilando a poesia irônica, sutil e transformadora de Fernando Pessoa. O espetáculo-solo, que acaba de completar 30 anos em cartaz, é a marca do poeta português conduzida aos quatro cantos do Brasil por um de seus maiores intérpretes. O evento conta com a participação da violinista Eve Idrissi. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro.

Sobre o ator

Nivaldo Costa iniciou sua caminhada profissional em 1973, na capital carioca, com o espetáculo teatral "O Navio Negreiro", inspirado na obra de Castro Alves. Participou do movimento de grupos teatrais que mobilizou artistas jovens na década de 1970, ao mesmo tempo em que estudava jornalismo e produção cultural. Em meio século de atuação, dedica-se desde 1994, ao estudo interpretativo da obra do escritor Fernando Pessoa, que, transformado no monólogo "Nivaldo Costa Interpreta Fernando Pessoa", viaja pelo Brasil acumulando admiradores e sucesso surpreendente.

Serviço:



Evento: Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa

Data: 13 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo - George Savalla Gomes

Endereço: Rua Dr. Feliciano Sodré, no 100, centro de São Gonçalo.

Valor: Entrada gratuita