’Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio de melhor roteiro no Festival de VenezaReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 09:02

Rio - Heitor Lorega e Murilo Hauser ganharam o prêmio de melhor roteiro por "Ainda Estou Aqui" na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, neste Sábado (7). Com direção de Walter Salles, o longa protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello foi ovacionado pela plateia por cerca de dez minutos quando foi apresentado pela primeira vez ao público na mostra.

"Estou muito feliz com a premiação aqui em Veneza. Foi uma surpresa imensa e uma honra enorme representar o filme nessa competitiva tão linda e com filmes tão importantes [...] Acho que esse filme nos ajuda a contar um capítulo muito duro da nossa história de uma maneira muito humana, delicada e pessoal", falou Hauser através do Instagram.O longa, original Globoplay, é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A trama se passa em 1971, durante a ditadura militar. Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando a sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.Sem data de estreia definida, o filme ainda conta com uma participação especial da atriz Fernanda Montenegro. Valentina Herszage também integra o elenco estrelado."Ainda Estou Aqui" também foi selecionado para 49ª edição do Festival de Toronto, que acontece entre 5 e 15 deste mês.