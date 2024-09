Viviane Araújo samba muito em noite de eliminatória na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo mostrou o samba no pé durante mais uma noite eliminatória de samba na quadra do Salgueiro, neste sábado (7). A rainha de bateria posou ao lado do marido, Guilherme Militão, e aproveitou para beijar muito o amado.

Para o evento, Viviane apostou em um vestido todo de fios que formavam listras vermelhas e douradas. Um salto alto vermelho completava o look. Durante a noite, a rainha de bateria não demorou para tomar seu posto e já pegou um tamborim para tocar com a Furiosa.

Demonstrando todo seu amor pela vermelho e branco da Tijuca, Viviane se inclinou para beijar a bandeira do Salgueiro. A rainha de bateria ainda recebeu o cantor Xande de Pilares, e a noiva Mikim Beth, além do ex'BBB' Juninho, na quadra da escola de samba.

